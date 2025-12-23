Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποιούν σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, τα μέλη της Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Η μηχανοκίνητη πορεία κατευθύνθηκε αρχικά προς τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια στην Περιφέρεια Κρήτης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μανώλης Καρκαβάτσος, στο neakriti.gr, στη σημερινή κινητοποίηση συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων.

Τι ζητούν οι αγρότες

Μεταξύ άλλων, ζητείται να σταματήσει η κρατική καταστολή και ο αυταρχισμός, καθώς και η παραγραφή όλων των δικογραφιών που αφορούν αγροτικές κινητοποιήσεις, με απόφαση της Βουλής. Παράλληλα, οι αγρότες απαιτούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κατώτερες εγγυημένες τιμές, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζεται βιώσιμο εισόδημα, καθώς και στη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/KWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση αγροτικών εφοδίων και κατάργηση του ΦΠΑ.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζητούν επίσης αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε προϊόντα που πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής, καθώς και την υλοποίηση αναγκαίων έργων υποδομής, όπως αρδευτικά, αντιπλημμυρικά και αγροτική οδοποιία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο για όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους.

Δείτε βίντεο:

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, η κατάργηση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ για μικρά και πολυτεμαχισμένα αγροτεμάχια, η πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ, η ολοκλήρωση του Μέτρου 23 και η σωστή λειτουργία του συστήματος Monitoring.

Αναφορά γίνεται στην ανάγκη να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» προϊόντων, να υπάρξει πάγωμα και ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ, καθώς και να μην περικοπούν πόροι της ΚΑΠ. Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται το αίτημα για κατάργηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και για άμεσο διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων.

Ως δύο ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα αναδεικνύονται η ευλογιά στην κτηνοτροφία, με αιτήματα για εμβολιασμό, πλήρη αποζημίωση, αναπλήρωση εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση κοπαδιών, καθώς και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να ζητούν επιστροφή των χρημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους και απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.