Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 08:19

Ιταλία: 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Ιταλός σκότωσε τη σύντροφό του και αυτοκτόνησε - Τραυμάτισε και τη μητέρα της που προσπάθησε να την προστατεύσει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Spotlight

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία, μια νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Κυριακή. Ένας 40χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλικη σύντροφό του, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και η μητέρα του θύματος.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα την Άνα Ταλιαφέρι, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Όπως αναφέρει η Rai, ο Ντομένικο μαχαίρωσε οκτώ φορές την Άννα σε λαιμό και πρόσωπο.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.

Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η μητέρα της σαραντάχρονης, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ενέργεια
Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Business
Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
«Κυνηγιούνται» 22.12.25

Ο Σάαρ καλεί τους απανταχού Εβραίους να επιστρέψουν «στο σπίτι»

Να επιστρέψουν στο Ισραήλ, ζητά από τους Εβραίους, ο Γκίντεον Σάαρ, επειδή «κυνηγιούνται σε όλον τον κόσμο» και «καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και έχουμε μια κάποια ιστορική εμπειρία».

Σύνταξη
Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν 22.12.25

Η Γαλλία κατασκευάζει νέο αεροπλανοφόρο παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο

Την κατασκευή νέου, επίσης πυρηνοκίνητου, αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν, που θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό, με πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Κλιμακώνεται η ένταση – Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα
Ανησυχία 21.12.25

Κλιμακώνεται η ένταση - Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα τάνκερ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική
Ελλάδα 22.12.25

Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική

Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας

Σύνταξη
Airbnb: Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα
Ακίνητα 22.12.25

Ρεκόρ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρά τα μέτρα

Η απαγόρευση λειτουργίας νέων καταλυμάτων στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα - Στοιχεία ΙΝΣΕΤΕ για την εικόνα στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Κώστας Ντελέζος
Τα «It Girls» της Αναγέννησης στην Ιταλία: Πώς τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν τη μόδα για να αποκτήσουν δύναμη
Πολιτικά fashion icons 22.12.25

Τα «It Girls» της Αναγέννησης στην Ιταλία: Πώς τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν τη μόδα για να αποκτήσουν δύναμη

Σε μια Ιταλία γεμάτη συγκρούσεις και συμμαχίες, τρεις γυναίκες της Αναγέννησης —η Σιμονέττα, η Ισαβέλλα και η Έλενορα— μετέτρεψαν τη μόδα σε ισχυρό πολιτικό εργαλείο και άφησαν κληρονομιά που αντέχει.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
Πρωτοπόρος 22.12.25

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

Σύνταξη
Αλκοτέστ: Σώζουν αλλά δεν αρκεί – Οι περισσότερες παραβάσεις μετά τον νέο ΚΟΚ
Νέος ΚΟΚ 22.12.25

Τα αλκοτέστ σώζουν αλλά δεν αρκεί

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της Τροχαίας - Μαζικά αλκοτέστ στους δρόμους της πρωτεύουσας - Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα για παραβάσεις είναι αυξημένα κατά 5,2% σε ετήσια βάση

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου – Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες
Τι προτείνουν οι τράπεζες 22.12.25

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου

Οι τράπεζες ετοιμάζονται να προτείνουν αποταμιευτικούς - συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς και επενδυτικά «καλάθια» το 2026 για να μην «κάθονται» τα χρήματα χωρίς να αβγατίζουν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;
Πολιτικός «Ιανός» 22.12.25

Τζόρτζια Μελόνι, η νέα «σιδηρά κυρία» στην Ευρώπη;

Ενισχυμένη από την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ελίσσεται μεταξύ των ρόλων του ακροδεξιού «χαμαιλέοντα» και ενός «Δούρειου Ίππου» του Τραμπ στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Το CBS News αναβάλλει επ’ αόριστον την προβολή ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ
Του Ελ Σαλβαδόρ 22.12.25

CBS News: Αιφνίδια αναβολή της προβολής ντοκιμαντέρ για τη διαβόητη φυλακή CECOT

Η προβολή στο CBS News του ντοκιμαντέρ για τις «βάρβαρες και βασανιστικές» συνθήκες που επικρατούν στη φυλακή CECOT του Ελ Σαλβαδόρ αναβλήθηκε επ' αόριστον λίγες ώρες πριν βγει στον αέρα.

Σύνταξη
Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει η τιμή του στις αγορές της Ασίας
Ασιατικές αγορές 22.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά άγγιξε σήμερα Δευτέρα ο χρυσός στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σύνταξη
Ισπανία: Πολύ βαριά ήττα των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς σε περιφερειακές εκλογές
Περιφερειακές εκλογές 22.12.25

Συντριβή των σοσιαλιστών και άνοδος της ακροδεξιάς στην Ισπανία

Το σοσιαλιστικό κόμμα της Ισπανίας υπέστη πολύ βαριά ήττα σε περιφερειακή εκλογική αναμέτρηση στην Εστρεμαδούρα, που κάποτε θεωρείτο οχυρό του, ενώ η ακροδεξιά αύξησε τις δυνάμεις της.

Σύνταξη
Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
ΗΠΑ 22.12.25

Και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ κατά της Χεζμπολάχ ζητά ο Λίντσεϊ Γκράχαμ

Στρατιωτική δράση κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, εάν δεν αφοπλιστούν, εισηγείται ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ζητήσει ακόμα και στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
