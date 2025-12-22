Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία, μια νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Κυριακή. Ένας 40χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη συνομήλικη σύντροφό του, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και η μητέρα του θύματος.

Ο δράστης, ο οποίος ονομάζεται Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε θανάσιμα την Άνα Ταλιαφέρι, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια γνωστού ζαχαροπλαστείου στην κωμόπολη Κάβα Ντέι Τιρένι, της Κάτω Ιταλίας. Στη συνέχεια, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού στο οποίου συζούσε με το θύμα και έβαλε τέλος στην ζωή του, πέφτοντας στο κενό.

Orrore a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa dal compagno, ferita la madre, poi il suicidio. Una comunità sotto shock per l’ennesimo femminicidio.#CavadeTirreni #AnnaTagliaferri #femminicidio https://t.co/AhnkzMQIU7 — Giuseppe D’Alto – Notizie Audaci (@giuseppe_alto) December 21, 2025

Όπως αναφέρει η Rai, ο Ντομένικο μαχαίρωσε οκτώ φορές την Άννα σε λαιμό και πρόσωπο.

Πρόσφατα ο δήμαρχος της Κάβα Ντέι Τιρένι είχε βραβεύσει την άτυχη γυναίκα, μαζί με τα αδέλφια της, για τα πενήντα χρόνια πετυχημένης εμπορικής δραστηριότητας.

Πριν από λίγο, ο δήμος ανακοίνωσε ότι, σε ένδειξη πένθους, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που θα οργανώνονταν για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η μητέρα της σαραντάχρονης, προσπάθησε να προστατέψει την κόρη της και μαχαιρώθηκε από τον δράστη. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.