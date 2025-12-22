Σε τροχιά προετοιμασίας για τις επόμενες εθνικές κάλπες μπαίνει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σύνθημα για τις εκλογές.

Με απόφαση του πρωθυπουργού ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσιούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Μίνι ανασχηματισμός

Με δεδομένο ότι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων που θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εθνικές εκλογές οφείλουν να παραιτηθούν 18 μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς βουλευτικής περιόδου (άρθρο 56, παρ. 3, περίπτωση ε’ του Συντάγματος), η κυβέρνηση προχώρησε νωρίτερα σε μίνι ανασχηματισμό σε θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων που είχε προεξοφληθεί ότι θα γίνει.

Οι ανακοινώσεις

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων σε υπουργεία έχει ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:

Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: