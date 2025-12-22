newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
22 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Με δεδομένο ότι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων που θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εθνικές εκλογές οφείλουν να παραιτηθούν 18 μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς βουλευτικής περιόδου (άρθρο 56, παρ. 3, περίπτωση ε’ του Συντάγματος),  η κυβέρνηση προχώρησε τώρα στον μίνι ανασχηματισμό σε θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων που είχε προεξοφληθεί ότι θα γίνει.

Από τις αλλαγές, λοιπόν, που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές κάποιες αφορούν αποχωρήσεις λόγω εθνικών εκλογών, ωστόσο άλλες, κατά τις ίδιες πηγές, γίνονται λόγω αντικατάστασης, ενώ όσοι πρόκειται να είναι υποψήφιοι, καθώς και οι εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες θα πολιτευτούν, αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα σήμερα.

Οι ανακοινώσεις

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων σε υπουργεία έχει ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
-Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.
-Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.
Υπουργείο Ανάπτυξης:
-Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.
-Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:
-Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.
-Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.

Ποια είναι τα νέα πρόσωπα

Απόστολος Κασάπης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής

Ο Απόστολος Κασάπης είναι οικονομολόγος με μακρά εμπειρία στις επίσημες στατιστικές και τη δημόσια διοίκηση. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχει υπηρετήσει επί μία δεκαετία σε επιτελικές θέσεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ποιότητα, τη διακυβέρνηση και την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων, καθώς και για τον συντονισμό του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης, έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο σε εργασίες και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora για την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων στην άσκηση δημόσιας πολιτικής, με επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή στη σύνταξη διεθνών εγχειριδίων.

Αντιγόνη Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας

Η Αντιγόνη Γιαννακάκη είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς («Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» και «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»).

Από τον Μάιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του 2025 διετέλεσε Υποδιοικήτρια της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, αρμόδια για τον επιτελικό σχεδιασμό. Από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε νομική σύμβουλος του τότε Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Από το 2013 έως το 2015 είχε υπηρετήσει ως νομική σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, μέσω της κατάρτισης και επεξεργασίας βασικών νομοθετημάτων και κανονιστικών αποφάσεων. Κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος έχει χειριστεί ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού δικαίου, με εξειδίκευση στο εμπράγματο δίκαιο, το κτηματολογικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο νέων τεχνολογιών.

Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 

Ο Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας κατάγεται από την Κεφαλονιά και τη Θεσπρωτία.

Πήρε Πτυχίο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με Λίαν Καλώς (8,4) και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, απ’ όπου απέκτησε D.E.A. και Doctorat d’ Etat (1983) με Άριστα.

Υπήρξε υπότροφος της Αγροτικής Τράπεζας και του Ιδρύματος Α.Σ. Ωνάσης.

Εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (1985-1989) και στη συνέχεια εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής (1989), Αναπληρωτής Καθηγητής (1993) και Καθηγητής (1997) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2000 είναι Καθηγητής της “Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης” στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος τη διετία 2006-2008.

Έχει κληθεί να διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης όπως της Γκρενόμπλ, της Οξφόρδης, του Παρισιού, του Μονπελιέ, της Βαλένσια και της Βουδαπέστης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από τον Μάρτιο του 2015 είναι Αναπληρωτής Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1999 ως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το 2003-2004 Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Αγρονομικών Σπουδών της Μεσογείου (CIHEAM).

Το 2001 τιμήθηκε με τη Λεγεώνα της Τιμής από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για την προσφορά του στην Επιστήμη.

Το 2006, το 2009 και 2012 ήταν Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και από το 2008 μέχρι το 2010 υπήρξε μέλος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Από το 2010 μέχρι το 2015 ήταν Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων.

Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε επίσης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Υπηρεσιακή Κυβέρνηση που συγκροτήθηκε το 2012 από μη πολιτικά πρόσωπα κοινής αποδοχής.

Από το 2013 είναι μέλος της πενταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων.

Το συγγραφικό του έργο συγκροτείται από μονογραφίες, μελέτες, σχεδιάσεις και εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης έχει επιμεληθεί συλλογικά συγγράμματα.

Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, και Διευθυντής Σύνταξης του Επιστημονικού Περιοδικού «Περιφέρεια».

Από το Μάρτιο 2025 είναι σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης.

Δημήτρης Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Δημήτρης Τερζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Δήμο Γορτυνίας Αρκαδίας. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος διδακτορικού στην Επιστήμη Υπολογιστών (UCL) με ειδίκευση στο Διαδίκτυο, το Υπολογιστικό Νέφος, τα Μεγάλα Δεδομένα και τις Τεχνολογίες Διττής Χρήσεως, με έμφαση στην Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Διαθέτει επίσης 3 μεταπτυχιακά (Μάστερ) στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (LSE, King’s College, City) και πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Στρατηγική, την Επικοινωνία, την Κοινωνική Έρευνα, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Άμυνα.

Την περίοδο 1996-2007 εργάστηκε στη Βρετανία ως Μηχανικός Η/Υ, ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ως Επ. Καθηγητής Πληροφορικής σε αγγλικά Πανεπιστήμια. Το 2003-2004 υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία του και συμμετείχε εθελοντικά στην προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Κατόπιν ανέλαβε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες τεχνολογίας και δημόσιους οργανισμούς, στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Από το 2010 συνεργάζεται ως Μηχανικός Λογισμικού (Principal Software Engineer) και Senior Manager με νεοφυείς (startup) και πολυεθνικές εταιρείες της Silicon Valley των ΗΠΑ, όπου έζησε ως το 2023, με σταδιακή επιστροφή στην Ελλάδα έκτοτε.

Κατά την 25ετή διαμονή του στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων έχει εκλεγεί επικεφαλής ή μέλος της διοίκησης σε φορείς της ομογένειας και διεθνείς πολιτικούς οργανισμούς, με ευρείες συναινέσεις. Είναι ενεργός πολίτης από τα μαθητικά του χρόνια.

Κωνσταντίνα Παπακώστα, Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Η Κωνσταντίνα Παπακώστα είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2006. Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τομέα Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. από το Μάρτιο 2023.

Έχει διατελέσει:

– Νομική Σύμβουλος Υπουργού Υγείας τα έτη 2013-2014

– Νομική Σύμβουλος Υπουργού Υγείας από 01-09-2021 έως 28-02-2023

– Επιστημονική συνεργάτης Βουλής από 07-2019 έως 31-9-2021

– Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΚΑΝΑ από 07-02-2023 έως 31-12-2024

Εμπειρία: Στην επιμέλεια νομοθετικού έργου των Υπουργείων Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου (Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών ανασχεδιασμού θεσμικού πλαισίου, κατάρτισης διοικητικών πράξεων και κανονιστικών ρυθμίσεων σε θέματα υγείας, μετανάστευσης και ασύλου).

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά.

Σπυρίδων Σταθούλης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

Ο Σπυρίδων Σταθούλης γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1962. Σπούδασε Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1992. Κατέχει διπλώματα στην Αγγλική και τη Γαλλική Γλώσσα.

Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου από το 2007 έως και σήμερα. Στην αυτοδιοκητική του διαδρομή έχει διατελέσει  Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμαρουσίου επί των θεμάτων Οικονομικών, της Δημοτικής Περιουσίας, των Προμηθειών, των Μισθώσεων και των Νομικών Υποθέσεων από το 2008 έως και σήμερα και Αναπληρωτής Δήμαρχος από το 2014 έως και σήμερα.

Επίσης συμμετέχει στα συνδικαλιστικά όργανα της Αυτοδιοίκησης όντας εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής ( Π.Ε.Δ.Α.) & Πρόεδρος  της Επιτροπής Οικονομικών.

Τέλος, το 2020 ορίστηκε Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της ΝΔ και στη συνέχεια Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Διαχείρισης Κρίσεων έως τον Δεκέμβριο του 2022.

