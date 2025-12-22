newspaper
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Διπλωματία 22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:50

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιβεβαιώσει την στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ. Αποσκοπεί στην ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία. Ιδιαίτερη σημασία έχει δε το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται.

Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού θα βρεθούν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενέργειας, συνδεσιμότητας, πολιτικής προστασίας και καινοτομίας, όπως αναφέρεται.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Η σύνοδος αναμένεται να στείλει μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ενδιαφέρον για την «ανοικοδόμηση» της Γάζας

Παράλληλα, η επίσκεψη εντάσσεται, όπως αναφέρεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Πηγές επισημαίνουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, καθώς και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.

Το επίσημο πρόγραμμα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.

