Πάτρα: Συνελήφθησαν 8 άτομα που έπαιζαν μπαρμπούτι

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, οκτώ ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας και της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τους έπιασαν στα πράσα

Εκεί έπιασαν στα πράσα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος καθώς και επτά άνδρες, οι οποίοι συμμετείχαν ως παίκτες σε παράνομο τυχερό παίγνιο.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα τους στο κατάστημα βρήκαν και κατάσχεσαν ως πειστήρια 3.865 ευρώ, 314 μάρκες, 2 τράπουλες και 7 ζάρια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.