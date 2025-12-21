Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών από την Ουκρανία, Ρουστέμ Ουμέροφ ανακοίνωσε σήμερα ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί εκ νέου σήμερα με τους Αμερικανούς εκπροσώπους στο Μαϊάμι, όπου βρίσκονται από την Παρασκευή για συνομιλίες γύρω από τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής, οι συνομιλίες δεν έχουν επιφέρει κάποιο τρανταχτό αποτέλεσμα

«Τρίτη ημέρα εργασίας. Σήμερα, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων Άντριι Γκνάτοφ, θα έχουμε άλλη μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εργαζόμαστε εποικοδομητικά και ουσιαστικά. Αναμένουμε περαιτέρω πρόοδο και πρακτικά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

A Ukrainian delegation is holding another meeting in Florida with a US negotiating team on Sunday, according to Kyiv’s top negotiator, Rustem Umerov, as peace deal talks continue. https://t.co/3AZuFwo15I — Bloomberg (@business) December 21, 2025

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ θα συναντήσουν επίσης σήμερα, για δεύτερη φορά, τον εκπρόσωπο της Ρωσίας Κίριλ Ντμιτρίεφ.

Ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν 50 ανθρώπους από χωριό στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ρωσικά στρατεύματα απήγαγαν περίπου 50 Ουκρανούς από ένα χωριό στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά σύνορα και τους μετέφεραν στη Ρωσία, κατήγγειλε σήμερα ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας Ντμίτρο Λουμπίνετς.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Λουμπίνετς, επικαλούμενος αρχικές πληροφορίες, είπε πως ρωσικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν κατοίκους του χωριού Χραμπόφσκε, δίπλα στα σύνορα με τη Ρωσία, την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι αυτοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι χωρίς να τους δίνεται πρόσβαση σε μέσα επικοινωνίας προτού απαχθούν στη Ρωσία χθες Σάββατο, είπε ο ίδιος.

Ο Λουμπίνετς ανέφερε πως έχει απευθύνει έκκληση στον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ρωσίας και στον Ερυθρό Σταυρό.

Ζήτησε επιπλέον από τους Ουκρανούς να απομακρυνθούν από τις παραμεθόριες περιοχές μαζί με τους συγγενείς τους, προειδοποιώντας τους πως είναι επικίνδυνο να παραμείνουν εκεί.

Ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, επικαλούμενα στρατιωτικές πηγές, πως οι περισσότεροι από τους απαχθέντες είχαν προηγουμένως αρνηθεί να εκκενώσουν την περιοχή προς το εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο στρατιωτικός διοικητής του Σούμι Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε στο Facebook ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης από τις παραμεθόριες περιοχές συνεχίζονται. Αυτές περιλαμβάνουν κατοίκους που στο παρελθόν είχαν αρνηθεί να φύγουν από την περιοχή.