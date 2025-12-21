Τι είπε ο Μόντε Μόρις μετά το ντεμπούτο του: «Είχα λίγο άγχος, από εδώ και πέρα όλο και καλύτερος»

Ο Μόντε Μόρις έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα και έδειξε πως θα βοηθήσει αρκετά τον Ολυμπιακό, καθώς είχε 8 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Αμερικανός μίλησε μετά το παιχνίδι και παραδέχθηκε πως είχε λίγο τρακ, ενώ τόνισε πως από εδώ και πέρα θα είναι όλο και καλύτερος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μόρις:

«Πιστεύω πως ήμουν ΟΚ. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά τις αρχές Νοεμβρίου. Έκανα προπονήσεις, αλλά είναι διαφορετικό. Ήθελα να ήμουν έτοιμος για την πρώτη ευκαιρία. Από εδώ και πέρα όλα θα είναι καλύτερα. Πιάστηκα λίγο από τα συνεχόμενα λεπτά, αλλά στη συνέχεια ένιωσα καλύτερα και από εδώ και πέρα ο δρόμος θα είναι μόνο προς τα πάνω», τόνισε.

Σχετικά με την προσαρμογή του, ο 30χρονος άσος επισήμανε: «Είναι δύσκολη η προσαρμογή, αλλά ήρθα εδώ για να ενταχθώ σε μια κουλτούρα. Υπάρχουν διαφορές, όλα είναι καινούρια για μένα. Μίλησα με τον Ναζ Μήτρου Λονγκ και μου είπε τα καλύτερα. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από το να έρθω εδώ με καλούς συμπαίκτες, έναν καταπληκτικό κόσμο και τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Θα δουλέψω σκληρά για να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ και θα δείτε τη διαφορά».

Όσο για το αν ένιωσε άγχος στο ντεμπούτο του, είπε: «Ήμουν λίγο αγχωμένος, ήταν σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξύπνησα στις 7 το πρωί λόγω άγχους. Υπήρχε άγχος, με επηρέασε κάπως».