Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το σκηνικό προβλέπεται βροχερό σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Στον χάρτη που παρουσιάζει το meteo.gr εμφανίζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας για σήμερα Κυριακή καθώς και οι οκτώ σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C). Ακολουθούν το Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C.

Οι επόμενες χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Σέλι με -2,7°C, τη Δρακόλιμνη Σμόλικα με -2,5°C, ενώ ο υδράργυρος έπεσε στους -2,4 °C στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Δυτική Φλώρινα.

Καιρός τύπου Π τα Χριστούγεννα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που έκανε στα social media, το μεσημέρι του Σαββάτου, τονίζει θα ακούσουμε τα κάλαντα με καιρό τύπου «Π».

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, από χθες λέμε «αντίο» στις ηλιόλουστες ημέρες και υποδεχόμαστε φθινοπωρινό καιρό με σύννεφα και βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Την Τρίτη ωστόσο νέα κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά θα φέρει καταιγίδες σε όλη τη χώρα με τις πιο «επικίνδυνες» περιοχές να είναι η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά. Όπως αναφέρει, ο καιρός των Χριστουγέννων δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη αν και θα είναι άστατος με τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες γι’ αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα.

«Ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας.