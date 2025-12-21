Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C
- Καμπανάκι ειδικών για την μετάδοση της γρίπης στις γιορτές - Ποιοι κινδυνεύουν
- Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
- Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
- Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το σκηνικό προβλέπεται βροχερό σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
Στον χάρτη που παρουσιάζει το meteo.gr εμφανίζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας για σήμερα Κυριακή καθώς και οι οκτώ σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C). Ακολουθούν το Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C.
Οι επόμενες χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Σέλι με -2,7°C, τη Δρακόλιμνη Σμόλικα με -2,5°C, ενώ ο υδράργυρος έπεσε στους -2,4 °C στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Δυτική Φλώρινα.
Καιρός τύπου Π τα Χριστούγεννα
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που έκανε στα social media, το μεσημέρι του Σαββάτου, τονίζει θα ακούσουμε τα κάλαντα με καιρό τύπου «Π».
Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, από χθες λέμε «αντίο» στις ηλιόλουστες ημέρες και υποδεχόμαστε φθινοπωρινό καιρό με σύννεφα και βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Την Τρίτη ωστόσο νέα κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά θα φέρει καταιγίδες σε όλη τη χώρα με τις πιο «επικίνδυνες» περιοχές να είναι η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.
Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά. Όπως αναφέρει, ο καιρός των Χριστουγέννων δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη αν και θα είναι άστατος με τάση για περισσότερο κρύο προς την Πρωτοχρονιά. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες γι’ αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα.
«Ο καιρός θα παραμείνει άστατος όλες τις ημέρες των γιορτών με την τάση για περισσότερο κρύο προς την πρωτοχρονιά να επιμένει», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας.
- Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
- Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
- Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
- Ολυμπιακός: Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup
- Στο χείλος της καταστροφής η Κούβα λόγω ναυτικού αποκλεισμού Βενεζουέλας από ΗΠΑ
- Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
- Τι είπε ο Μόντε Μόρις μετά το ντεμπούτο του: «Είχα λίγο άγχος, από εδώ και πέρα όλο και καλύτερος»
- Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις