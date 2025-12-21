newspaper
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 14:26
Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου στου Ρέντη
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Ελλάδα 21 Δεκεμβρίου 2025 | 16:15

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
Αρθρο των Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου, Γιώργου Νικολαΐδη*

Μετά από 10 και πλέον χρόνια οικονομικών, θεσμικών και υγειονομικών κρίσεων, κατά τις οποίες κλιμακώθηκαν ραγδαία τόσο οι συνθήκες φτώχειας όσο και οι κοινωνικές ανισότητες, τα παιδιά επηρεάστηκαν πολλαπλά και δυσανάλογα. Ωστόσο οι δημοσιολογούντες, που ελάχιστα έχουν να πουν για την υπερδεκαετή αυτή κοινωνική καταστροφή, δεν σταματούν να μιλούν για τη «βία» των νέων και την υποτιθέμενη «παραβατικότητά» τους.

Αρχικά, προωθήθηκε εντατικά η αναπαράσταση του «επικίνδυνου» εφήβου, του παραβάτη χωρίς όρια, μέσα από την ανάδειξη αποσπασματικών περιστατικών, υπερβολικούς τίτλους και την καλλιέργεια φόβου, που μετατρέπουν την παιδική και εφηβική ηλικία σε γενικευμένη κοινωνική απειλή. Τα εμπειρικά και ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνουν αυτόν τον ηθικό πανικό, καθώς δείχνουν ότι οι συμπεριφορές που παρουσιάζονται ως «παραβατικές» δεν εμφανίζουν δραματική στατιστική αύξηση όπως συχνά παρουσιάζεται. Τα όποια τέτοια φαινόμενα, δε, άμεσα ως επί το πλείστο συνδέονται με συνθήκες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και έλλειψης υποστηρικτικών υπηρεσιών που να συνδράμουν τους πλέον ευάλωτους.

Τα τελευταία χρόνια αυστηροποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας διευρύνοντας, μεταξύ άλλων, τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται ο εγκλεισμός ανηλίκων σε καταστήματα κράτησης, εκεί όπου τα παιδιά εκτίθενται σε εντελώς ακατάλληλες τραυματικές συνθήκες, που το μόνο που εγγυώνται είναι η υποτροπή στην παραβατικότητα και ο αμείλικτος εγκλωβισμός τους στο περιθώριο.

Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι παιδιά μπορούν να εξετάζονται χωρίς την τήρηση των στοιχειωδών δικονομικών εγγυήσεων που παρέχονται από τον νόμο (ν.4689/20), χωρίς καν να έχουν ενημερωθεί οι γονείς τους.

Eπιπρόσθετα, γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών όπου η αστυνομία φέρεται να εισβάλλει σε σχολείο και να συλλαμβάνει μαθήτριες (επειδή… έδωσαν χαστούκι σε συμμαθήτριά τους!), κι αυτό γιατί… «δεν εξυπηρετούσε η σύλληψη στο σπίτι».

Συγχρόνως, συνειδητοποιούμε καθημερινά πως η νομοθεσία για την προστασία των παιδιών από την έκθεση στα ΜΜΕ (βλ. άρ. 9 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, άρ. 10 π.δ. 77/2003) είναι μάλλον διακοσμητική, καθώς οι ανήλικοι στοχοποιούνται και στιγματίζονται συστηματικά, γίνονται γνωστά στοιχεία που καθιστούν εύκολη την ταυτοποίηση από τον κοινωνικό τους περίγυρο (ακόμα και ο τόπος διαμονής προστατευόμενων παιδιών-θυμάτων), οι καταθέσεις τους προβάλλονται και αναγιγνώσκονται με στόμφο αυτολεξεί σε καναπέδες εκπομπών ενώ πληροφορίες για τις «ανατριχιαστικές» λεπτομέρειες της κακοποίησής τους γνωστοποιούνται καθημερινά από παρουσιαστές με περίλυπο βλέμμα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν πως σε μια χώρα που δεν διαθέτει ενιαία πολιτική και σύστημα παιδικής προστασίας:

– οι υπηρεσίες στην κοινότητα είναι ακραία υποστελεχωμένες, αποσπασματικές, διάσπαρτες σε 7 διαφορετικές δικτυώσεις υπηρεσιών – όλες αποστερημένες από όρους ανθρώπινους και υλικούς, που, όμως, έχουν άλλες αρμοδιότητες, μεθόδους και παραδόσεις εργασίας-., χωρίς καθηκοντολόγια, εργαλεία και πρωτόκολλα ενεργειών,

– δεν υπάρχει ούτε είναι στον ορίζοντα να θεσπιστούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα διατομεακής-διεπιστημονικής συνεργασίας που να δεσμεύουν όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στην προτεραιοποίηση της προστασίας των ανηλίκων θυμάτων και την αποφυγή της δευτερογενούς επαναθυματοποίησής τους παρότι η πολιτεία έχει στην διάθεσή της ήδη τέτοια κατατεθειμένα πρωτόκολλα,

– τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης περιμένουν για τη δικανική εξέταση μετά από 5-6 μήνες επειδή «δεν επαρκεί το προσωπικό» και δεν λειτουργούν κανονικά τα «Σπίτια του Παιδιού»,

– τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν επαρκούν και δεν υπάρχουν Μονάδες Μέριμνας Νέων και ανεπτυγμένες διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης,

– οι εκπαιδευτικοί δεν εκπαιδεύονται καθολικά στην αναγνώριση μορφών κακοποίησης ή τους εξελισσόμενους κίνδυνους στον οποίους εκτίθενται τα παιδιά ώστε να παρεμβαίνουν εγκαίρως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες πεδίου δεν επανεκπαιδεύονται συστηματικά, όπως θα έπρεπε,

– η εξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών βασίζεται ακόμη σε ιδρύματα που είναι εκ των πραγμάτων κακοποιητικά επαναθυματοποιώντας τα ήδη κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά φέρνοντας την Ελλάδα σε μια από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των χωρών της γεωγραφικής Ευρώπης αναφορικά με την πορεία της αποϊδρυματοποίησης,

– οι διαθέσιμες θεραπευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες για παιδιά-θύματα που τυχόν δεν έχουν οικογένεια με οικονομική επιφάνεια είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες,

– λογίζεται ως φυσιολογικό το γεγονός πως το 34% των παιδιών ζει σε καθεστώς υλικής στέρησης, στην κορυφή της θλιβερής ευρωπαϊκής κατάταξης,

– το εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί τη φωνή των μαθητριών/μαθητών και «ποντάρει» στην κούρσα του ανταγωνισμού της «αριστείας» παραβλέποντας τις αξίες της συνεργασίας και της συμμετοχής,

Σε μια τέτοια παράξενη χώρα φαίνεται πως είναι πιο ελκυστική επικοινωνιακά η αυστηροποίηση της νομοθεσίας και η ποινικοποίηση της παιδικής ηλικίας και της σχολικής ζωής παρά η αντιμετώπιση των δομικών ελλείψεων.

Πολλοί θα πουν «καλά να πάθουν τα παλιόπαιδα» ελπίζοντας να συλλέξουν ενθουσιώδη σχόλια υποστήριξης στα διαδοχικά διαδικτυακά τελετουργικά του ηθικού πανικού μας, χωρίς ποτέ να μάθουν «τι απέγινε το παιδί», χωρίς να αναλογίζονται ότι οπουδήποτε επικράτησε η λογική της καταστολής και της ποινικοποίησης η βία στην νεότητα αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε μόνο όπου πρυτάνευσε η τόνωση του δεσμού, της αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών και η συμπερίληψη ακόμα και των πιο δυσκολεμένων εφήβων και νέων.

Εμείς όμως, που έχουμε αφιερώσει την επαγγελματική και επιστημονική μας ζωή στην μελέτη και τη συνηγορία για κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες που προάγουν την παιδική προστασία, τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Τα παιδιά έχουν θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έχει κυρωθεί με νόμο υπερνομοθετικής ισχύος (ν.2101/92), και η πολιτεία έχει την απόλυτη αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση να λαμβάνει πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον τους σε όλες τις αποφάσεις που τα επηρεάζουν.

Το κράτος έχει υποχρέωση να ακούει την ίδια τη φωνή των παιδιών για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν.

Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία και ένα οργανωμένο κράτος οφείλει να διαθέτει αντανακλαστικά αντίστασης στον ηθικό πανικό αντί να τον τροφοδοτεί ποικιλοτρόπως.

Δεν υπάρχουν επικίνδυνα παιδιά αλλά μόνο παιδιά σε κίνδυνο στων οποίων τις ανάγκες οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Σε τελική ανάλυση, τα παιδιά που ασκούν βία δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αστοχία του περιβάλλοντός τους σε μίκρο- και μάκρο-κλίμακα να τους δείξει μια άλλη διέξοδο, μια άλλη διαδρομή ζωής.

Η σκληρότητα μεταμφιεσμένη σε δήθεν αυστηρότητα δεν χρησιμεύει σε κανέναν και σε τίποτα, τη στιγμή που τα μέτρα που υλοποιούμε θα μας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην παγίδευση των παιδιών σε δίκτυα εκμετάλλευσης τα οποία οι ίδιοι θα έχουμε ενθαρρύνει με τις πράξεις μας. Όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η κοινωνική προστασία, τότε γιγαντώνεται η κατασταλτική αντιμετώπιση των φαινομένων- αντιμετώπιση που πολλαπλασιάζει αντί να μειώνει τα κρούσματα βίας και παραβατικότητας.

Και τέλος οφείλουμε να πούμε ότι μετά τη βαθιά υπόκλιση στον φόβο και την άγρια χαρά της τιμωρίας, θα κληθούμε ως κοινωνία να πληρώσουμε τον λογαριασμό των πράξεων και των αφόρητων παραλείψεών μας.

Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις…

Ξένη Δημητρίου είναι Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επί τιμή, ο Βασίλης Ιωακειμίδης είναι Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Επίτροπος Παιδείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών, η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι Δικηγόρος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τ. πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), ο Γιώργος Νικολαΐδης είναι Ψυχίατρος, Διευθυντής Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
ΣΥΡΙΖΑ 21.12.25

Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix
Νέα Αριστερά 21.12.25

Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix

Άνοιγμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με ταυτόχρονα πυρά κατά της κυβέρνησης για την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga 21.12.25

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 21.12.25

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
