Ποια χώρα είναι πρώτη παγκοσμίως στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων

Η Σιγκαπούρη είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη, παγκοσμίως, ανταγωνιστικότητα στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων (talent-competitive country) σύμφωνα με την τελευταία -2025- έκθεση Global Talent Competitiveness Index την οποία συνέταξαν από κοινού η φημισμένη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD των Παρισίων και το Portulans Institute.

Η μέχρι πρότινος κορυφαία -και δη σε όλες τις προηγούμενες Εκθέσεις- Ελβετία κατέπεσε πλέον στη δεύτερη θέση, ενώ η Δανία κατέλαβε την τρίτη -από τέταρτη- θέση. Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Η κορυφή για τη Σιγκαπούρη

Είναι η πρώτη φορά που η Σιγκαπούρη κατακτά την κορυφή της ετήσιας κατάταξης, η οποία ξεκίνησε να δημοσιεύεται από την INSEAD το 2013 ως σημείο αναφοράς (benchmark) για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τις ροές ταλέντων σε μια πλήρως παγκοσμιοποιημένη οικονομία με ελεύθερη, κατά βάση, κίνηση του συγκεκριμένου συντελεστή παραγωγής.

Η πρώτη θέση της Σιγκαπούρης οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια «σημαντική βελτίωση» στην ικανότητά της να διατηρεί τα υφιστάμενα ταλέντα, δήλωσε ο Felipe Monteiro, καθηγητής στρατηγικής στην INSEAD και ακαδημαϊκός επιμελητής της GTCI. Η μεθοδολογική αυστηρότητα της τελευταίας Έκθεσης, σημειωτέων, περιλαμβάνει νέες μεταβλητές, όπως η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι ήπιες δεξιότητες και η ευημερία των εργαζομένων.

Πηγή: OT