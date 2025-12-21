Ποια χώρα είναι πρώτη παγκοσμίως στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων
Η Ελβετία βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ ακολουθεί η Δανία
- Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
- Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
- Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
- Διαβουλεύσεις με την Ευρώπη θέλει ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ
Η Σιγκαπούρη είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη, παγκοσμίως, ανταγωνιστικότητα στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ταλέντων (talent-competitive country) σύμφωνα με την τελευταία -2025- έκθεση Global Talent Competitiveness Index την οποία συνέταξαν από κοινού η φημισμένη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων INSEAD των Παρισίων και το Portulans Institute.
Η μέχρι πρότινος κορυφαία -και δη σε όλες τις προηγούμενες Εκθέσεις- Ελβετία κατέπεσε πλέον στη δεύτερη θέση, ενώ η Δανία κατέλαβε την τρίτη -από τέταρτη- θέση. Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία συμπληρώνουν τη δεκάδα.
Η κορυφή για τη Σιγκαπούρη
Είναι η πρώτη φορά που η Σιγκαπούρη κατακτά την κορυφή της ετήσιας κατάταξης, η οποία ξεκίνησε να δημοσιεύεται από την INSEAD το 2013 ως σημείο αναφοράς (benchmark) για την αγορά εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τις ροές ταλέντων σε μια πλήρως παγκοσμιοποιημένη οικονομία με ελεύθερη, κατά βάση, κίνηση του συγκεκριμένου συντελεστή παραγωγής.
Η πρώτη θέση της Σιγκαπούρης οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε μια «σημαντική βελτίωση» στην ικανότητά της να διατηρεί τα υφιστάμενα ταλέντα, δήλωσε ο Felipe Monteiro, καθηγητής στρατηγικής στην INSEAD και ακαδημαϊκός επιμελητής της GTCI. Η μεθοδολογική αυστηρότητα της τελευταίας Έκθεσης, σημειωτέων, περιλαμβάνει νέες μεταβλητές, όπως η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι ήπιες δεξιότητες και η ευημερία των εργαζομένων.
Πηγή: OT
- Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
- Ζελένσκι: Θέλει διαβουλεύσεις με την Ευρώπη μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ
- Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
- Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
- Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
- Ολυμπιακός: Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για τον τελικό του Super Cup
- Στο χείλος της καταστροφής η Κούβα λόγω ναυτικού αποκλεισμού Βενεζουέλας από ΗΠΑ
- Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις