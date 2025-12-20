Τζήμητρας: Η δύσκολη διεθνής συγκυρία αποδεικνύει την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών

Για την τεράστια σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών που ειδικά σε δύσκολες διεθνείς συγκυρίες όπως η σημερινή είναι αυταπόδεικτη, μίλησε ο Χάρης Τζήμητρας, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα Ινστιτούτου στην εκπομπή «Οι Αντικανονικοί».

Η Συμφωνία των Πρεσπών επανήλθε στο προσκήνιο λόγω δηλώσεων του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, την ίδια ώρα που στελέχη της ΝΔ, ενίοτε υποκύπτουν στον πειρασμό για επικοινωνιακούς και ψηφοθηρικούς λόγους να αμφισβητούν την αξία της Συμφωνία, την οποία η ΝΔ αν και πολέμησε στην αρχή, στη συνέχεια αναγνώρισε πλήρως πατώντας στα σημαντικά οφέλη που εξασφαλίζει για την Ελλάδα.

Ακριβώς στην εξασφάλιση του εθνικού συμφέροντος μέσω της ύπαρξης της Συμφωνίας των Πρεσπών αναφέρθηκε σχολιάζοντας τις προαναφερθείσες δηλώσεις ο κ. Τζήμητρας.

«Με την Συμφωνία των Πρεσπών σταμάτησαν οι αλλεπάλληλες αναγνωρίσεις της γειτονικής χώρας ως «Μακεδονία» και πλέον όλες οι χώρες του κόσμου την αναγνωρίζουν ως Βόρεια Μακεδονία», τόνισε.

Ασκώντας μάλιστα κριτική στη ΝΔ, που «δυστυχώς είχε κάνει το παν για να μην υπάρξει» η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία «σήμερα δηλώνει ότι τιμά», προέτρεψε τα γαλάζια στελέχη αντί να προχωρούν σε υπονομευτικές δηλώσεις, να εξηγήσουν σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση στο ΕΛΚ, «έναντι του αδελφού της κόμματος που κυβερνά στη Β.Μακεδονία και που παραβιάζει συστηματικά τη Συμφωνία».

Η ΝΔ, συνέχισε ο κ. Τζήμητρας, «έπρεπε να αναπτύξει νέες συμφωνίες την περίοδο των σοσιαλδημοκρατών και να ‘δέσει’, αν θέλετε, τη Βόρεια Μακεδονία διμερώς με την Ελλάδα, πράγμα που δεν έκανε.. Ούτε σήμερα πιέζει. Αφήνει να δημιουργείται η εικόνα ότι μόνο η Βουλγαρία έχει πρόβλημα».

Φανταστείτε να είχαμε ανοιχτό και το Μακεδονικό

Υπερθεματίζοντας για την αξία της Συμφωνίας των Πρεσπών ο κ. Τζήμητρας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε σε αυτήν την δυσχερέστερη διεθνή συγκυρία ασφάλειας, με το ποιος είναι φίλος και σύμμαχος να μην είναι πια τόσο βέβαιο, να είχαμε και το μακεδονικό από πάνω μας, τι ασφυκτικές πιέσεις πιθανότατα θα είχαμε από τη διεθνή κοινότητα για επίλυσή του και τι επαχθείς όρους θα είχαμε ενδεχομένως συρθεί να αποδεχθούμε».

Η πραγματική βραδυφλεγής βόμβα για την ΕΕ

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η επισήμανση του κ. Τζήμητρα για το Ουκρανικό ζήτημα τα περί «σωστής πλευράς της ιστορίας» και τη στάση της Ευρώπης.

Χρειάζεται ρεαλιστική πολιτική στη βάση αρχών, τόνισε.

«Δεν είναι δυνατόν φυσικά να συμπράξουμε ή να αποδεχθούμε την εισβολή στην Ουκρανία ή και οποιοδήποτε κράτος, αλλά ‘σωστή πλευρά της Ιστορίας’ είναι η προάσπιση αξιών. Δεν αρκεί η προσήλωση μόνο σε αμυντικές δαπάνες και το στρατιωτικό σκέλος. Όσο τα στρατιωτικά κονδύλια εξασφαλίζονται με περικοπή κοινωνικών δαπανών τόσο μεγαλώνει η ανισότητα και υπονομεύεται η κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Αυτή είναι η πραγματική βραδυφλεγής βόμβα για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη. Δεν θα ‘πάμε από το βόλι του Ρώσου’ αλλά από αυτήν» είπε χαρακτηριστικά.