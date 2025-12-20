Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…

• Ποιοι επενδύουν στον ακραίο λόγο και τις ακραίες συμπεριφορές

• Ποιους στόχους υπηρετούν

• Τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις

• Ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις του Μαξίμου

Διαβάστε επίσης

• Από την Ελλάδα του Πιερρακάκη έως την Ελλάδα του «Τζιτζή»

• Θεατρινισμοί με μόνο στόχο τα likes στο TikTok

• Γιατί το κανάλι της Βουλής έγινε ξαφνικά Netflix

• Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας

=============

Παράλληλες ατζέντες Αθήνας – Λευκωσίας

Οταν η Κύπρος αυτονομείται

• Από το καλώδιο έως την προσέγγιση με την Ουάσιγκτον και την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ

=============

Σήμερα στα «ΝΕΑ»

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες γράφουν και προειδοποιούν

Κιρ Στάρμερ

Μέτε Φρεντέρικσεν

«Να προστατεύσουμε τα σύνορά μας»

Εμανουέλ Μακρόν

«Ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για το κλίμα»

=============

Διασώθηκαν στη Γαύδο

545 πρόσφυγες στοιβαγμένοι σε ένα πλοίο

=============

Κοινός δανεισμός

Η ΕΕ έσπασε ένα σκληρό ταμπού για χάρη του Κιέβου

=============

Γιαν. Μπρούζος στα «ΝΕΑ»

«24 γράμματα στον γιο μου λίγο πριν το τέλος»

=============

165 προτάσεις με βιβλία για τις γιορτές

Και το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Γ. Σκαμπαρδώνη