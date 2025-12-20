Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…
Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση • Ποιοι επενδύουν στον ακραίο λόγο και τις ακραίες συμπεριφορές
- Μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων έως το τέλος του 2025
- Θρίλερ με νεκρό μωρό 5 μηνών – «Κοιμόταν μαζί μας και όταν ξυπνήσαμε είχε πεθάνει» λέει η μητέρα του
- Ρεπόρτερ κάνει πρόταση γάμου ζωντανά στη συνέντευξη Τύπου του Πούτιν
- Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…
• Ποιοι επενδύουν στον ακραίο λόγο και τις ακραίες συμπεριφορές
• Ποιους στόχους υπηρετούν
• Τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις
• Ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις του Μαξίμου
• Από την Ελλάδα του Πιερρακάκη έως την Ελλάδα του «Τζιτζή»
• Θεατρινισμοί με μόνο στόχο τα likes στο TikTok
• Γιατί το κανάλι της Βουλής έγινε ξαφνικά Netflix
• Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας
Παράλληλες ατζέντες Αθήνας – Λευκωσίας
Οταν η Κύπρος αυτονομείται
• Από το καλώδιο έως την προσέγγιση με την Ουάσιγκτον και την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ
Σήμερα στα «ΝΕΑ»
Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες γράφουν και προειδοποιούν
Κιρ Στάρμερ
Μέτε Φρεντέρικσεν
«Να προστατεύσουμε τα σύνορά μας»
Εμανουέλ Μακρόν
«Ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για το κλίμα»
Διασώθηκαν στη Γαύδο
545 πρόσφυγες στοιβαγμένοι σε ένα πλοίο
Κοινός δανεισμός
Η ΕΕ έσπασε ένα σκληρό ταμπού για χάρη του Κιέβου
Γιαν. Μπρούζος στα «ΝΕΑ»
«24 γράμματα στον γιο μου λίγο πριν το τέλος»
165 προτάσεις με βιβλία για τις γιορτές
Και το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Γ. Σκαμπαρδώνη
- Συρία: Πλήξαμε «πάνω από 70 στόχους» με «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», λένε οι ΗΠΑ
- Βολιβία: Διαδηλώσεις εναντίον της κατάργησης των επιδοτήσεων στα καύσιμα από τη νέα δεξιά κυβέρνηση
- Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
- Συρία: Επιχείρηση «εκδίκησης» των ΗΠΑ κατά του ISIS – Στόχος η «εξάλειψη μαχητών και υποδομών»
- Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
- Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
- Πόσο αυξήθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα το α’ εξάμηνο του 2025;
