Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…
Media 20 Δεκεμβρίου 2025 | 02:30

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…

Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση • Ποιοι επενδύουν στον ακραίο λόγο και τις ακραίες συμπεριφορές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
Γιατί επιστρέφει η τοξικότητα…

• Ποιοι επενδύουν στον ακραίο λόγο και τις ακραίες συμπεριφορές
• Ποιους στόχους υπηρετούν
• Τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις
• Ποιες είναι οι δεύτερες σκέψεις του Μαξίμου

Διαβάστε επίσης
• Από την Ελλάδα του Πιερρακάκη έως την Ελλάδα του «Τζιτζή»
• Θεατρινισμοί με μόνο στόχο τα likes στο TikTok
• Γιατί το κανάλι της Βουλής έγινε ξαφνικά Netflix
• Αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας

=============

Παράλληλες ατζέντες Αθήνας – Λευκωσίας
Οταν η Κύπρος αυτονομείται
• Από το καλώδιο έως την προσέγγιση με την Ουάσιγκτον και την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ

=============

Σήμερα στα «ΝΕΑ»
Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες γράφουν και προειδοποιούν

Κιρ Στάρμερ
Μέτε Φρεντέρικσεν
«Να προστατεύσουμε τα σύνορά μας»

Εμανουέλ Μακρόν
«Ας διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για το κλίμα»

=============
Διασώθηκαν στη Γαύδο
545 πρόσφυγες στοιβαγμένοι σε ένα πλοίο

=============

Κοινός δανεισμός
Η ΕΕ έσπασε ένα σκληρό ταμπού για χάρη του Κιέβου

=============

Γιαν. Μπρούζος στα «ΝΕΑ»
«24 γράμματα στον γιο μου λίγο πριν το τέλος»

=============

165 προτάσεις με βιβλία για τις γιορτές
Και το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Γ. Σκαμπαρδώνη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
ΜΑΤ - Κουκουλοφόροι 20.12.25

Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια

Επιθέσεις με μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»
Ώπα 19.12.25

Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή είδη πορνό για το 2025: Λεσβιακό, MILF, GILF, τρίο και «υδραυλικός»

Η κατηγορία «λεσβίες» ήταν η πιο δημοφιλής κατηγορία στο Pornhub το 2025, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι θεατές, ειδικά οι γυναίκες, αναζητούν συχνά λεσβιακό πορνό.

Σύνταξη
Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»
Τέσσερα χρόνια χωρίς 19.12.25

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει πάρει οριστικά «διαζύγιο» με το Botox για να «κρατήσει ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Αφήνοντας πίσω της τις ενέσιμες θεραπείες και κάθε συζήτηση περί «αιώνιας νεότητας», η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκαλύπτει ότι έχει κόψει το Botox εδώ και τέσσερα χρόνια — όχι για αισθητικούς λόγους, αλλά για να διατηρήσει, όπως λέει, «ανοιχτό το τρίτο της μάτι»

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο