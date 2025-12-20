Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:02
Τρομακτικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 17:00
Πότε θα δείτε στους λογαριασμούς σας τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης
Media 20 Δεκεμβρίου 2025 | 20:22

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης

Η Αθήνα ανησυχεί, τι λένε στο ΒΗΜΑ κυβερνητικές πηγές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Διαβάστε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Ο γόρδιος δεσμός της Ευρώπης

ΤΟ ΒΗΜΑ: Δύσκολες Γιορτές – γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η Αθήνα ανησυχεί τι λένε στο ΒΗΜΑ κυβερνητικές πηγές

Η Ευρώπη στα μάτια των πολιτών της μοιάζει με ένα θωρηκτό αποκομμένο από τον συμμαχικό στόλο, περιτριγυρισμένο από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Η οπτική των πολιτικών της δεν είναι πολύ διαφορετική. «Τίποτα πλέον δεν είναι εκτός ατζέντας. Ούτε καν το θέμα των συνόρων» είναι η εικόνα που μεταφέρει στο ΒΗΜΑ κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, η οποία πάντως επενδύσει σταθερά στην Ευρώπη με την πεποίθηση πως «η θέση της χώρας μας είναι πολύ ισχυρή για το μέγεθος της». Υπάρχει όμως τρόπος για να λυθεί ο γόρδιος δεσμός των διαιρέσεων που απομειώνουν την ισχύ της; Οι πολίτες έχουν μια απάντηση: «Περισσότερη ενοποίηση»

Δημοσκόπηση της Metron Analysis

– Ποιες είναι οι μεγαλύτερες απειλές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πνεύμα των πρώην, των νυν και των επόμενων

ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Απονομές χάριτος – Πόσοι και γιατί ζητούν χάρη από τον ΠτΔ

ΕΡΕΥΝΑ

Βία ανηλίκων – Οταν τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δαδιά – Πώς «ζει» σήμερα το δάσος που κάηκε

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ειρήνη Μαρινάκη – Υστατο χαίρε στην Αρχόντισσα του Πειραιά

ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ευγένιος Τριβιζάς – Στο ΒΗΜΑ σήμερα ο «Φαροφύλακας», πρώτο από τα τρία ανέκδοτα διηγήματα του ξεχωριστού συγγραφέα.

Διάλογος στο ΒΗΜΑ

Οι Χρήστος Χωμενίδης και Φοίβος Οικονομίδης συζητούν για το «Christmas Carol του Καρόλου Ντίκενς.

Ψαλτική

Πού διδάσκεται η τέχνη της ψαλτικής; Στο ΒΗΜΑ μιλούν μουσικοδιδάσκαλοι και «τα παιδιά της χορωδίας»

Καλοί Σαμαρείτες

Κάθε χρόνο στέλνουν γράμματα και ευχές στους συνανθρώπους τους που νοσούν. Τι τους γράφουν;

Αρωματικό κρασί

Φάρμακο στον Μεσαίωνα, σήμερα συνδέεται με τον άρωμα των Χριστουγέννων. Πώς συνέβη

Ακόμη μαζί με το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ που κυκλοφορεί

Συναρπαστικές προσφορές:

Το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, η εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

ΑΡΓΥΡΩ Ημερολόγιο 2026

Ένα ξεχωριστό έντυπο, πρακτικό και κομψό, σχεδιασμένο για να συνοδεύει την καθημερινότητά μας όλο τον χρόνο, μετατρέποντας το σπιτικό τραπέζι σε μια μικρή καθημερινή γιορτή.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που τη χαρακτηρίζουν, συνδυάζει στο νέο της ημερολόγιο την αγάπη για τη μαγειρική με την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση. Γιατί, όπως η ίδια πιστεύει, το καλό φαγητό δεν είναι προνόμιο των γιορτών, αλλά μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Κάθε μήνας προσφέρει χώρο για τον προγραμματισμό του εβδομαδιαίου μενού και της λίστας αγορών, διευκολύνοντας την καθημερινή ρουτίνα και χαρίζοντας περισσότερο χρόνο για ηρεμία και απόλαυση. Παράλληλα, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα εποχικά φρούτα και λαχανικά, ώστε οι επιλογές μας να είναι πάντα φρέσκες, ισορροπημένες και σε αρμονία με τον κύκλο της φύσης και τις αξίες της βιωσιμότητας.

Το ημερολόγιο εμπλουτίζεται με 24 αγαπημένες συνταγές, προσαρμοσμένες στην κάθε εποχή, που αναδεικνύουν την απλότητα και τη νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας. Από κλασικά μαγειρευτά κατσαρόλας και ζουμερά φαγητά φούρνου, μέχρι λαδερά, ζυμαρικά, σούπες θαλπωρής και γλυκά που μυρίζουν σπίτι.

Harper’s Bazaar

Το νέο, λαμπερό τεύχος του Harper’s Bazaar Greece ρίχνει τους προβολείς του στις γιορτινές ημέρες που ακολουθούν. Ποια ρούχα και αξεσουάρ μας κάνουν να ξεχωρίσουμε στα ρεβεγιόν; Τι δώρα θα προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα που όχι μόνον θα τα εντυπωσιάσουν αλλά θα κάνουν και τη μεγάλη διαφορά, ξεφεύγοντας από τα καθιερωμένα; Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Harper’s Bazaar, η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσσεξ μιλάει για όσα την κάνουν να νιώθει ο εαυτός της, την αξία της αυθεντικότητας, τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, αλλά και γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ να δουλεύει, καθώς και για όσα κάνουν μοναδική τη σχέση της με τον σύζυγό της Χάρι.

Εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Αφιέρωμα στην ακίνητη περιουσία, τον γρίφο της στέγης στην Ελλάδα.

Μαθητική Εφημερίδα των Γρεβενών

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Γρεβενών έκαναν ρεπορτάζ στην πόλη τους, ανακάλυψαν ενδιαφέρουσες ιστορίες από το παρόν και το παρελθόν, μίλησαν με τους ανθρώπους που ζουν στα Γρεβενά και αγαπάνε τον τόπο τους και έγραψαν όλες τις σκέψεις και τα θέματα στη δική τους εφημερίδα.

ΒΗΜΑGAZINO

Μία πλούσια, χριστουγεννιάτικη, εορταστική έκδοση, με τον μόλις 19 ετών ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στο εξώφυλλο. Το χρυσό αγόρι του Θρύλου σας εύχεται χρόνια πολλά κρατώντας στα χέρια του την μπάλα της ομάδας που τον ανέδειξε. The world is not enough για τον νεαρό παίκτη Χρήστο Μουζακίτη που ετοιμάζεται για τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής του, έχοντας όλη την Ευρώπη στα πόδια του.

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό
Ελλάδα 20.12.25

Διαδοχικά χτυπήματα κατά των ναρκωτικών στην Αττική και στο λιμάνι του Πειραιά από το Λιμενικό

Μπαράζ στοχευμένων επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποίησε τις τελευταίες ώρες το Γραφείο Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τόσο στην Αττική όσο και εντός του λιμανιού του Πειραιά, οδηγώντας σε συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

