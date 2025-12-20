newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αγία Παρασκευή: Απειλές και ξυλοδαρμό από συμμαθήτριές της καταγγέλλει 13χρονη
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Αγία Παρασκευή: Απειλές και ξυλοδαρμό από συμμαθήτριές της καταγγέλλει 13χρονη

Μία από τις δράστιδες στο περιστατικό στην Αγία Παρασκευή συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη - Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για αντίστοιχο περιστατικό

Σύνταξη
Δεν έχουν τέλος τα επεισόδια βίας μεταξύ ανηλίκων, με ένα ακόμη να σημειώνεται στην Αγία Παρασκευή.

Μία 13χρονη, όπως καταγγέλλεται, δέχτηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές. Όμως ο εφιάλτης της δεν σταματάει εκεί, καθώς οι ανήλικες την βιντεοσκοπούν και στην διαπομπεύουν και όλα αυτά στο προαύλιο του σχολείου.

Η μητέρα της ανήλικης σπάει τη σιωπή της στις «Εξελίξεις Τώρα» και περιγράφει πώς έγιναν όλα και προχωράει σε πολύ σοβαρές καταγγελίες.

«Ένα κοριτσάκι που έκανε παρέα με τα δύο αυτά κορίτσια που χτύπησαν το παιδάκι μου, έστειλε στην κόρη μου, αν λένε κάτι για εκείνη. Η κόρη μου απάντησε ότι ναι, ότι λένε οι συγκεκριμένες που δείραν το παιδί μου», λέει.

Λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η μητέρα της ανήλικης, μία από τις δράστιδες έστειλε μήνυμα στην κόρη της και την απείλησε.

«Την απειλούν να μην βγει στην ουσία μόνη της στο δρόμο, γιατί θα βάλει κόσμο να την δείρουν», αποκαλύπτει.

«Πρέπει να είσαι γονατιστή για να σε συγχωρέσουμε»

Την επόμενη μέρα η 13χρονη πηγαίνει σχολείο και από την δεύτερη ώρα ξεκινάει να δέχεται συνεχείς επιθέσεις από τις δύο συνομήλικές της.

«Την δεύτερη ξεκίνησαν οι βρισιές, απειλές, ότι θα την δείρουν, ότι θα βάλουν κόσμο. Φτάνουμε στην τρίτη και στην τέταρτη ώρα, που την τρίτη ώρα την στριμώχνουν στις τουαλέτες, την έλεγαν ζήτα συγγνώμη, την βρίσανε. Η κόρη μου παίρνει την απόφαση απλά να τους ζητήσει συγγνώμη και να αποχωρήσει. Εκεί που πάει να αποχωρήσει της λένε δεν σε συγχωρούμε, πρέπει να γονατίσεις, να είσαι γονατιστή για να σε συγχωρέσουμε, πίσω από την πόρτα κάθονταν πολλά παιδάκια που κρατούσαν την πόρτα κλειστή για να μην βγει η κόρη μου προς τα έξω», περιγράφει η μητέρα της 13χρονης.

Στο τέταρτο διάλειμμα όμως οι φερόμενες δράστιδες φέρεται να μην έμειναν μόνο στις λεκτικές επιθέσεις και να χτύπησαν τη συμμαθήτριά τους.

«Ανεβαίνει τα σκαλιά για να πάει στην τάξη της, εκείνη τη στιγμή μπαίνουν μπροστά στη μούρη της, τη σπρώχνουν από τα σκαλιά, η μία παίρνει την απόφαση να την χτυπήσει, να την χαστουκίσει πολύ δυνατά, η κόρη μου δεν αντέδρασε, ξαναγυρίζει με θράσος και την ξαναχτυπάει βαρύτατα και τη σπρώχνουν από τα σκαλιά. Η άλλη έλεγε χτύπα την κι άλλο, με θράσος, χτύπα την», συμπληρώνει η μητέρα της ανήλικης.

Εκείνη την ώρα όπως καταγγέλλει η ίδια δύο αγόρια ήταν μπροστά στο περιστατικό και χειροκροτούσαν τις δράστιδες που χτυπούσαν την 13χρονη.

Η μία εκ των δύο φερόμενων δραστών συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, κάτι που δεν φαίνεται να την ταρακούνησε, αφού όπως ισχυρίζεται η μητέρα του θύματος την επόμενη ημέρα επιτέθηκε ξανά στην κόρη της.

Η συλληφθείσα στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό

«Την πήρε την κόρη μου μέσα στις τουαλέτες και απαιτούσε να αφαιρέσω την μήνυση που έχω κάνει προς εκείνη», λέει η μητέρα της 13χρονης.

Μάλιστα, η μητέρα αναφέρει πως η δασκάλα του σχολείου ήταν αγενέστατη και της είπε πως η κόρη της δεν θα πρέπει να προκαλεί καθώς, όπως είπε, μέσα στην τάξη της πέταγε χαρτάκια.

Η συλληφθείσα στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό. Συγκεκριμένα, στις 17 Οκτωβρίου, στην ίδια περιοχή είχε εξαναγκάσει συνομήλικη να γονατίσει μπροστά της και τη χαστούκισε, ενώ συμμαθητές της την βιντεοσκοπούσαν.

Business
Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

Athleisure: Από τη Lululemon στη Sugarfree, πήρε «φωτιά» ο ανταγωνισμός

AGRO
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
Ελλάδα 20.12.25

Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση

Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
Στην Αττική 20.12.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε

Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις μελών και 25 εξιχνιάσεις κλοπών-παραποιήσεων οχημάτων - Κατασχέθηκαν 12 παραποιημένα οχήματα, 2 κλεμμένοι κινητήρες καθώς και -708- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία
Χασίς και κοκαΐνη 20.12.25

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων υπαξιωματικός της Πυροσβεστικής διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμη 11 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύνταξη
Κρήτη: Ασταμάτητες οι ροές – Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 20.12.25

Ασταμάτητες οι ροές στην Κρήτη - Έφτασαν πάνω από 120 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της Ψαρής Φοράδας στην Κρήτη - Οι αυξημένες ροές προς τις ακτές του νησιού ευνοούνται από τις καλές καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων – Κατηγορούνται για αρπαγή
Στη Θεσσαλονίκη 20.12.25

Εντοπίστηκε ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση σε σπίτι Τούρκων - Κατηγορούνται για αρπαγή

Ανήλικος για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» – Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έλεγχοι σε καταστήματα «StripShow» - Πέντε συλλήψεις ατόμων που προήγαγαν στην πορνεία γυναίκες

Εργαζόμενες στα καταστήματα προσέγγιζαν πελάτες με σκοπό την πραγματοποίηση γενετήσιων πράξεων έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, υπό το πρόσχημα ατομικού χορού

Σύνταξη
Βόλος: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς
Αποπνικτική ατμόσφαιρα 20.12.25

Αναστάτωση στην παραλία του Βόλου όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου

Η ψύχραιμη αντίδραση της ηλικιωμένης ενοίκου απέτρεψε τα χειρότερα - Επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά προτού εξαπλωθεί

Σύνταξη
Βούλα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη 69 κιλών
Στη Βούλα 20.12.25

Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Εις βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές - Ένα κιλό κάνναβη εντοπίστηκε στο κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και τα 68 κιλά στο σπίτι του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Ιβάνοφ με αυτογκόλ πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο ματς της Τρίπολης και ο Άρης που είχε σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη, πήρε πολύτιμη εκτός έδρας νίκη με 1-0 για την 15η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής
Μπάσκετ 20.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής

LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία
Σαν σήμερα 20.12.25

Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Ο θάνατος της Μπρίτανι Μέρφι στα 32 της χρόνια παραμένει μια από τις πιο θλιβερές υπενθυμίσεις της ανθρώπινης ευαλωτότητας πίσω από τη λάμψη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός
Αθλητισμός & Σπορ 20.12.25

LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός

LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Παναιτωλικός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο Διάστημα
Πρωτόγνωρο παγκοσμίως 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, να δηλώνει

Σύνταξη
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
NBC News 20.12.25

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Σύνταξη
Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ
On Field 20.12.25

Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου φρόντισε να κάνει γνωστές τις προθέσεις του, αναφορικά με το μέλλον του στο Emirates και τώρα το μπαλάκι είναι στην διοίκηση των «κανονιέρηδων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική
Θεσσαλονίκη 20.12.25

Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας μονάδας FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι για τον ίδιο έχει μεγαλύτερο νόημα να υπάρχει μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα

Σύνταξη
Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση
Ελλάδα 20.12.25

Γαύδος: Μετέφεραν 539 μετανάστες σε ένα σκάφος – Πέντε Αιγύπτιοι διακινητές πίσω από την επιχείρηση

Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε
Στην Αττική 20.12.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οχήματα, τα παραποιούσε και τα μεταπωλούσε

Πραγματοποιήθηκαν 3 συλλήψεις μελών και 25 εξιχνιάσεις κλοπών-παραποιήσεων οχημάτων - Κατασχέθηκαν 12 παραποιημένα οχήματα, 2 κλεμμένοι κινητήρες καθώς και -708- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

Σύνταξη
Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη – «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Αιχμές Καστανίδη για Ανδρουλάκη - «Ναι» σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα

Συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων ότι αφενός δεν θα συνεργαστούν με τη δεξιά και αφετέτου μετεκλογικά να δημιουργήσουν κυβέρνηση, προτείνει ο Χάρης Καστανίδης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
Δίκη τον Φεβρουάριο 20.12.25

Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Πορσελάνες, κρύσταλλα και πολύτιμα σκεύη, που χρησιμοποιούνταν σε επίσημες εκδηλώσεις στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, φέρονται ότι έκλεβαν ο φροντιστής του Ελιζέ και ακόμη δύο άτομα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Χτυπούν υποδομές 20.12.25

Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί - Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα

Σύνταξη
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ

LIVE: Μπράιτον – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Σάντερλαντ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία
Χασίς και κοκαΐνη 20.12.25

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Τα πουλούσαν σε σχολεία

Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων υπαξιωματικός της Πυροσβεστικής διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμη 11 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ

LIVE: Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 1.

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
