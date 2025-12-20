Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο αναμένεται να κινηθεί πάνω από 4% του ΑΕΠ το 2025 αλλά και χαμηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2026 «βλέπει» το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η οικονομία της χώρας «παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ενώ μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με διευρυμένα κρατικά χρέη και πίεση για δημοσιονομικές προσαρμογές».

Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ, καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ανέφερε ότι για το 2025 η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης παραμένει στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 η βασική εκτίμηση είναι για 2,1%, με ένα εύρος από 1,9% έως 2,6%.

Το Γραφείο προειδοποιεί ότι ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις «πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον», οι οποίες επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Μετά το 2026, το τοπίο γίνεται θολότερο, καθώς δεν προβλέπονται ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το επόμενο έτος ακόμα πιο κρίσιμο για την υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Μετά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΓΠΚΒ τονίζει ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Στεγαστικό

Για τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο Γιάννης Τσουκαλάς ανέφερε ότι ειδικά το πρόγραμμα επιδότησης (400 εκατ. ευρώ) για τις ανακαινίσεις είναι ιδιαίτερα θετικό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν αρκεί απαραίτητα» και ότι απαιτούνται και άλλοι πόροι για να ανοίξουν τα περίπου 150.000 κλειστά ακίνητα.

Χρέος, παραγωγικότητα

Σημαντικό τμήμα της έκθεσης αφιερώνεται στη σχέση δημόσιου χρέους και παραγωγικότητας. Οπως επισημαίνεται, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι όταν το χρέος υπερβαίνει το 90% του ΑΕΠ, αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα.

Στο μέτωπο των φορολογικών απαλλαγών, οι οποίες φθάνουν τα 28,4 δισ. ευρώ, περίπου το 33% των φορολογικών εσόδων, ο επικεφαλής του Γραφείου αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους και ενδεχομένως κάποιες να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με άλλες.

