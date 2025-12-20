newspaper
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
A
A
Spotlight

Πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο αναμένεται να κινηθεί πάνω από 4% του ΑΕΠ το 2025 αλλά και χαμηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις προβλέψεις της κυβέρνησης για το 2026 «βλέπει» το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η οικονομία της χώρας «παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ενώ μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με διευρυμένα κρατικά χρέη και πίεση για δημοσιονομικές προσαρμογές».

Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ, καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ανέφερε ότι για το 2025 η πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης παραμένει στο 2,2% του ΑΕΠ, ενώ για το 2026 η βασική εκτίμηση είναι για 2,1%, με ένα εύρος από 1,9% έως 2,6%.

Το Γραφείο προειδοποιεί ότι ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις «πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον», οι οποίες επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Μετά το 2026, το τοπίο γίνεται θολότερο, καθώς δεν προβλέπονται ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, γεγονός που καθιστά το επόμενο έτος ακόμα πιο κρίσιμο για την υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Μετά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το ΓΠΚΒ τονίζει ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Στεγαστικό

Για τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ο Γιάννης Τσουκαλάς ανέφερε ότι ειδικά το πρόγραμμα επιδότησης  (400 εκατ. ευρώ) για τις ανακαινίσεις είναι ιδιαίτερα θετικό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν αρκεί απαραίτητα» και ότι απαιτούνται και άλλοι πόροι για να ανοίξουν τα περίπου 150.000 κλειστά ακίνητα.

Χρέος, παραγωγικότητα

Σημαντικό τμήμα της έκθεσης αφιερώνεται στη σχέση δημόσιου χρέους και παραγωγικότητας. Οπως επισημαίνεται, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι όταν το χρέος υπερβαίνει το 90% του ΑΕΠ, αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα.

Στο μέτωπο των φορολογικών απαλλαγών, οι οποίες φθάνουν τα 28,4 δισ. ευρώ, περίπου το 33% των φορολογικών εσόδων, ο επικεφαλής του Γραφείου αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους και ενδεχομένως κάποιες να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με άλλες.

Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
