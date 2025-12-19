«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

Επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο τις προκλητικές δηλώσεις του Μάκη Βορίδη για τους αγρότες, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε νωρίς το πρωί σήμερα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει «όχι, δεν μιλάω». Με το «δεν μιλάω» στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα» ο κ. Τσουκαλάς τόνισε.

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει λέγοντας ότι «τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα τους από τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη».

Ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο».

Ο κ. Τσουκαλάς προσθέτει πως αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο.

«Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της. Εχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται».