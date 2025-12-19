Το MEGA φορά τα γιορτινά του – Η πιο ζεστή AI καμπάνια για τα Χριστούγεννα
Τα πρόσωπα του MEGA φτιάχνουν μια ψηφιακή γωνιά γεμάτη θαλπωρή και άρωμα κανέλας για να υποδεχτούν τη μεγάλη γιορτή.
Τα βίντεο είναι εικονικά, οι ευχές, όμως, αληθινές! Στη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια, η τεχνολογία έστησε τον καμβά, αλλά είναι τα χαμόγελα και οι ευχές των ανθρώπων του MEGA που ζεσταίνουν τις καρδιές μας.
Φέτος, με τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ετοιμάζουμε τα πιο γλυκά Χριστούγεννα και στρώνουμε τραπέζι για τους πιο αγαπημένους μας: τους τηλεθεατές.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε…
Συντονιστείτε στα επίσημα προφίλ του MEGA στα social media για να δείτε τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, Φαίη Σκορδά, Δώρα Αναγνωστοπούλου, Νίκο Ευαγγελάτο, Μαρία Μπεκατώρου, Ράνια Τζίμα, Λάκη Λαζόπουλο, Νίκη Λυμπεράκη, Αγγελική Νικολούλη, Κατερίνα Παναγοπούλου, Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο, Σίσσυ Χρηστίδου, Νικήτα Κορωνάκη, Βελίκα Καραβάλτσιου και Κατερίνα Νώντα, Αναστασία Γιάμαλη να προετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή. Ποιος φτιάχνει τα γλυκά, ποιος τυλίγει τα δώρα και ποιος ανάβει τα λαμπιόνια;
Καλές Γιορτές!
