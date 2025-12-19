newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 19:16

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Τους όρους συνεργασίας που είχαν συμφωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που τη συνόδευσαν αναφέρει στο εξώδικό του ο επιχειρηματίας, τον οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει καταγγείλει για εκβιασμό.

Μέσω του εξωδίκου, ο επιχειρηματίας ζητά την επιστροφή χρηματικού ποσού που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, κατηγορεί τον γνωστό τραγουδιστή ότι, αρνούμενος να καταβάλει τα χρήματα που του ζητήθηκαν, προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, υποστηρίζοντας ότι δέχεται παρενόχληση και εκβιαστικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με άλλες υποθέσεις ή καταγγελίες που αφορούν τρίτα πρόσωπα και σχετίζονται με ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως εμπλοκή ή συσχέτιση.

Η συμφωνία για τις εμφανίσεις

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξώδικου, είχε συμφωνηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο κέντρο διασκέδασης του επιχειρηματία, με έναρξη τον Μάρτιο του 2025 και συχνότητα μία εμφάνιση ανά εβδομάδα.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε στο σύνολό της, καθώς ο καλλιτέχνης δεν πραγματοποίησε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα πάντα με τον αποστολέα του εξώδικου, σε αποκλειστική δική του ευθύνη και προκάλεσε δυσλειτουργίες στη συνεργασία. Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι οι αμοιβές για τις εμφανίσεις που έγιναν καταβλήθηκαν κανονικά και χωρίς καθυστέρηση.

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος και για δεύτερη συμφωνία, η οποία αφορούσε τη χειμερινή σεζόν 2025–2026 και προέβλεπε εμφανίσεις του τραγουδιστή δύο φορές την εβδομάδα στο ίδιο νυχτερινό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο κέντρο διασκέδασης του επιχειρηματία, κατόπιν αιτημάτων και υποδείξεων του Γιώργου Μαζωνάκη, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση. Παράλληλα, καταβλήθηκε προκαταβολή για τη μελλοντική συνεργασία, η οποία –σύμφωνα με τον επιχειρηματία– επιστράφηκε μόνο έπειτα από επανειλημμένες οχλήσεις.

Έξοδα για γιατρούς, δικηγόρους και κοσμήματα

Επιπλέον, στο εξώδικο περιγράφεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 καλύφθηκαν αποκλειστικά από την επιχείρηση έξοδα που αφορούσαν 24ωρη φύλαξη, παροχή οικιακής βοηθού για καθημερινή υποστήριξη, καθώς και πληθώρα προσωπικών δαπανών, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία, αγορές κοσμημάτων, ιατρικά έξοδα και άλλες καθημερινές ανάγκες. Όπως τονίζεται, οι παροχές αυτές έγιναν στο πλαίσιο και ενόψει της συμφωνημένης συνεργασίας για την επόμενη καλλιτεχνική σεζόν.

Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη θερινή περίοδο του 2025, κατά την οποία –σύμφωνα με το εξώδικο– ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε οικονομική, ηθική και ψυχολογική στήριξη από την πλευρά της επιχείρησης.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο εξώδικο, γίνεται αναφορά για καθημερινά έξοδα καθώς και για αμοιβή γιατρού έπειτα από επέμβαση στα μάτια την οποία έκανε ο τραγουδιστής, καθώς και πλήρης νομική υποστήριξη, ώστε να υπάρξει θετική έκβαση προσωπικής του υπόθεσης κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι, αντί να ξεκινήσει η συμφωνημένη συνεργασία το φθινόπωρο του 2025, ο τραγουδιστής άρχισε να διαπραγματεύεται εμφανίσεις με τρίτους, καθυστερώντας συστηματικά τη μεταξύ τους συμφωνία και διαφοροποιώντας μονομερώς τους αρχικούς όρους. Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία διακόπηκε, ενώ η επιχείρηση ενημερωνόταν από τρίτους και από δημοσιεύματα για συζητήσεις με άλλα νυχτερινά κέντρα.

Τέλος, σύμφωνα με το εξώδικο, ο επίχειρηματίας καλεί τον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει άμεσα σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης, να ανακαλέσει κάθε δυσφημιστική αναφορά ή υπαινιγμό και να επιστρέψει τα ποσά που, όπως υποστηρίζεται, οφείλονται, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Δείτε το εξώδικο: 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Παρακολουθήσεις με Predator 19.12.25

Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator

Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κρήτη: Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού
Στην Κρήτη 19.12.25

Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 54χρονος ισχυριζόταν ότι με «κβαντική τεχνολογία» θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του - Καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δυόμισι ετών

Σύνταξη
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Λάρισα 19.12.25

Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποβολή των δικηγόρων συγγενών θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη - Να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής ζήτησε ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
«Κάνω εξετάσεις» 19.12.25

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο