«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Τους όρους συνεργασίας που είχαν συμφωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία που τη συνόδευσαν αναφέρει στο εξώδικό του ο επιχειρηματίας, τον οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει καταγγείλει για εκβιασμό.

Μέσω του εξωδίκου, ο επιχειρηματίας ζητά την επιστροφή χρηματικού ποσού που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Παράλληλα, κατηγορεί τον γνωστό τραγουδιστή ότι, αρνούμενος να καταβάλει τα χρήματα που του ζητήθηκαν, προχώρησε σε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, υποστηρίζοντας ότι δέχεται παρενόχληση και εκβιαστικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με άλλες υποθέσεις ή καταγγελίες που αφορούν τρίτα πρόσωπα και σχετίζονται με ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως εμπλοκή ή συσχέτιση.

Η συμφωνία για τις εμφανίσεις

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξώδικου, είχε συμφωνηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να πραγματοποιήσει δέκα εμφανίσεις στο κέντρο διασκέδασης του επιχειρηματία, με έναρξη τον Μάρτιο του 2025 και συχνότητα μία εμφάνιση ανά εβδομάδα.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν τηρήθηκε στο σύνολό της, καθώς ο καλλιτέχνης δεν πραγματοποίησε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, γεγονός που αποδίδεται, σύμφωνα πάντα με τον αποστολέα του εξώδικου, σε αποκλειστική δική του ευθύνη και προκάλεσε δυσλειτουργίες στη συνεργασία. Παρά ταύτα, επισημαίνεται ότι οι αμοιβές για τις εμφανίσεις που έγιναν καταβλήθηκαν κανονικά και χωρίς καθυστέρηση.

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος και για δεύτερη συμφωνία, η οποία αφορούσε τη χειμερινή σεζόν 2025–2026 και προέβλεπε εμφανίσεις του τραγουδιστή δύο φορές την εβδομάδα στο ίδιο νυχτερινό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης στο κέντρο διασκέδασης του επιχειρηματία, κατόπιν αιτημάτων και υποδείξεων του Γιώργου Μαζωνάκη, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση. Παράλληλα, καταβλήθηκε προκαταβολή για τη μελλοντική συνεργασία, η οποία –σύμφωνα με τον επιχειρηματία– επιστράφηκε μόνο έπειτα από επανειλημμένες οχλήσεις.

Έξοδα για γιατρούς, δικηγόρους και κοσμήματα

Επιπλέον, στο εξώδικο περιγράφεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 καλύφθηκαν αποκλειστικά από την επιχείρηση έξοδα που αφορούσαν 24ωρη φύλαξη, παροχή οικιακής βοηθού για καθημερινή υποστήριξη, καθώς και πληθώρα προσωπικών δαπανών, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία, αγορές κοσμημάτων, ιατρικά έξοδα και άλλες καθημερινές ανάγκες. Όπως τονίζεται, οι παροχές αυτές έγιναν στο πλαίσιο και ενόψει της συμφωνημένης συνεργασίας για την επόμενη καλλιτεχνική σεζόν.

Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη θερινή περίοδο του 2025, κατά την οποία –σύμφωνα με το εξώδικο– ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε οικονομική, ηθική και ψυχολογική στήριξη από την πλευρά της επιχείρησης.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο εξώδικο, γίνεται αναφορά για καθημερινά έξοδα καθώς και για αμοιβή γιατρού έπειτα από επέμβαση στα μάτια την οποία έκανε ο τραγουδιστής, καθώς και πλήρης νομική υποστήριξη, ώστε να υπάρξει θετική έκβαση προσωπικής του υπόθεσης κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι, αντί να ξεκινήσει η συμφωνημένη συνεργασία το φθινόπωρο του 2025, ο τραγουδιστής άρχισε να διαπραγματεύεται εμφανίσεις με τρίτους, καθυστερώντας συστηματικά τη μεταξύ τους συμφωνία και διαφοροποιώντας μονομερώς τους αρχικούς όρους. Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία διακόπηκε, ενώ η επιχείρηση ενημερωνόταν από τρίτους και από δημοσιεύματα για συζητήσεις με άλλα νυχτερινά κέντρα.

Τέλος, σύμφωνα με το εξώδικο, ο επίχειρηματίας καλεί τον Γιώργο Μαζωνάκη να προχωρήσει άμεσα σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης, να ανακαλέσει κάθε δυσφημιστική αναφορά ή υπαινιγμό και να επιστρέψει τα ποσά που, όπως υποστηρίζεται, οφείλονται, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Δείτε το εξώδικο: