Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ήταν πριν λίγες ημέρες όταν άρχισε να ακούγεται μια φήμη στο εγχώριο πολιτιστικό και lifestyle ρεπορτάζ, που ενέπλεκε έναν γνωστό τραγουδιστή σε κακοποιητικές συμπεριφορές – χωρίς ωστόσο να γραφτούν τα ονόματα του θύτη και του θύματος. Σήμερα το πρωί, αυτό το μυστήριο λύθηκε: ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις και ασελγείς χειρονομίες.

Ο 22χρονος τραγουδιστής βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη.

Από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα

Ο Stef, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη και μετακόμισε στην Αθήνα, λόγω των ευκαιριών που προσφέρει η πρωτεύουσα σε ότι αφορά τη μουσική βιομηχανία.

Η μεγάλη ευκαιρία δεν άργησε να φανεί, καθώς τον Μάρτιο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κάλεσε να συμμετάσχει στο σχήμα του. «Και κάπως έτσι… ξεκινάει το ταξίδι στην πρωτεύουσα. Από αύριο στο Fever με τον Γιώργο Μαζωνάκη», έγραψε τότε ο νεαρός καλλιτέχνης.

Ο τότε 20χρονος Στέφανος είχε καταφέρει να μοιράζεται την σκηνή με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της λαϊκής σκηνής. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, στα καμαρίνια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη.

Σε δηλώσεις του στον Τύπο έξω από τα δικαστήρια, ο νεαρός δήλωσε: «Εγώ ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω[…]Το περιστατικό συνέβη τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όλοι λένε ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά. Ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου κανονικά» συμπλήρωσε.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γιατί υπάρχουν ακόμη στο προφίλ του φωτογραφίες και βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο νεαρός τραγουδιστής απάντησε: «Nα σβήσω τη δουλειά μου; Είναι η δουλειά μου».

Τα περιστατικά που καταγγέλλει φέρεται να έγιναν τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο, σύμφωνα με το Live News οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν και για την καλοκαιρινή περιοδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον νεαρό τραγουδιστή να αναφέρει τότε: «Ένα όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά. Ευγνώμων και γεμάτος ανυπομονησία. Τα λέμε εκεί!».

Η απάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε στις κατηγορίες του νεαρού καλλιτέχνη μέσω του δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη. Σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή μίλησε για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα».

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε» ξεκινούσε η ανακοίνωση του Χαράλαμπου Λυκούδη.

«Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου. Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος» αναφέρει η ανακοίνωση.