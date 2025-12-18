newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 09:38

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της, καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σηματοδοτεί μια νέα εποχή χωρίς προηγούμενο, που θέτει προκλήσεις στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της τεχνολογίας και του εμπορίου, σύμφωνα με έκθεση υπό την ευθύνη των Τόνι Μπλερ και Τζέιμι Ντίμον.

Με βάση συνομιλίες με ηγέτες κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, η έκθεση περιγράφει πώς η σύγκλιση των διαρθρωτικών αλλαγών αναδιαμορφώνει τις χώρες, τις αγορές και τους θεσμούς, απειλώντας τις χώρες και τις ομάδες που κάποτε βασίζονταν στις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Ο Μπλερ, πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1997 έως το 2007, και ο Ντίμον, επικεφαλής της JPMorgan Chase, δήλωσαν ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω ενοποίηση, ώστε να δώσει προτεραιότητα στην άμυνα και την οικονομική ανάπτυξη.

«Εάν δεν μπορεί να σταθεί μόνη της απέναντι στη Ρωσία, θα είναι ακόμη λιγότερο ικανή να διαχειριστεί τον συστημικό ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ ή την Κίνα», αναφέρεται στην έκθεσή τους. «Η μεταρρύθμιση δεν είναι προαιρετική, είναι απαραίτητη για να παραμείνει σημαντική».

YouTube thumbnail

Η ευθύνη της ΕΕ για την άμυνα της

Η αιχμηρή περίληψη έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για να συζητήσει τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων», και καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στην Ένωση, μεταξύ άλλων με μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της.

Οι υποστηρικτές της Ένωσης θα σημειώσουν ότι, ενώ το μερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ μειώνεται, οι ΗΠΑ ακολουθούν την ίδια πορεία.

Η έκθεση περιγράφει επίσης την πρόκληση που θέτει η νέα δυναμική σε μεσαίες δυνάμεις όπως η Ινδία και τα κράτη του Κόλπου, στο πλαίσιο μιας ευρείας επισκόπησης του τρόπου με τον οποίο η γεωπολιτική, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πολιτικός λαϊκισμός ανατρέπουν την παγκόσμια τάξη.

Η νέα παγκόσμια τάξη είναι ένα τρισδιάστατο σκάκι

Ο ΑλεξάντερΤζορτζ, συγγραφέας της έκθεσης «World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order», δήλωσε ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι μπορούσαν να ανατρέξουν σε στιγμές της ιστορίας για καθοδήγηση.

«Ζούμε πραγματικά σε έναν νέο κόσμο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν», είπε. «Είναι σαν αυτό το τρισδιάστατο σκάκι».

Η έκθεση ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διατήρησαν τη διαρκή ισχύ τους, αλλά αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες απειλές στο εσωτερικό τους, όπου η πολιτική αστάθεια καθιστά πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του υψηλού χρέους, ενώ η πορεία της Κίνας θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να διατηρήσει την ανάπτυξη παρά τους δημογραφικούς περιορισμούς και το χρέος.

Όσον αφορά τις μεσαίες δυνάμεις, η έκθεση αναφέρει ότι οι υψηλοί δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου έδειξαν τους περιορισμούς μιας προσέγγισης πολλαπλών συμμαχιών, ενώ η κίνηση των ΗΑΕ να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας έδειξε ότι οι χώρες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σε θέματα τεχνολογίας.

