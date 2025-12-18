Δανία: Σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ σε σχολεία και πανεπιστήμια

Η Δανία ανακοίνωσε σχέδια για την επέκταση της απαγόρευσης της χρήσης ενδυμάτων που καλύπτουν το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της μπούρκας και το νικάμπ, σε σχολεία και πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ένταξης, Ράσμους Στόκλουντ, δήλωσε: «Οι μπούρκες, τα νικάμπ ή οποιαδήποτε άλλα ενδύματα που καλύπτουν το πρόσωπο ενός ατόμου δεν έχουν θέση μέσα στις δανικές αίθουσες διδασκαλίας. Υπάρχει ήδη απαγόρευση της κάλυψης του προσώπου σε δημόσιους χώρους, και αυτό θα πρέπει σίγουρα να ισχύει και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Οι νόμοι περί μετανάστευσης και ένταξης

Η Δανία διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια μια αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση και την ένταξη, με στόχο να περιορίσει πρακτικές που θεωρεί ασυμβίβαστες με τις δανικές κοινωνικές αξίες.

Ο ισχύων νόμος, ο οποίος απαγορεύει τα καλύμματα προσώπου σε δημόσιους χώρους, είναι σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι παραβάτες υπόκεινται σε πρόστιμα.

Η προτεινόμενη νομοθεσία έχει προκαλέσει κριτική από τους αντιπάλους της, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εισάγει διακρίσεις σε βάρος μιας θρησκευτικής ομάδας και παραβιάζει την θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν τα ρούχα τους.

Η υπουργός Στόκλουντ τόνισε ότι το μέτρο αποσκοπεί να στείλει ένα σαφές μήνυμα στα κορίτσια και τις γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, υποστηρίζοντάς τα στην αντίστασή τους στις κουλτούρες που βασίζονται στην τιμή και στις άκαμπτες κοινωνικές νόρμες.

Ο Χανς Άντερσεν, εκπρόσωπος του φιλελεύθερου κόμματος της κυβερνητικής συμμαχίας, πρόσθεσε ότι «είναι αντίθετο στις δανικές αξίες τα κορίτσια και οι γυναίκες να είναι πλήρως καλυμμένες στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι δάσκαλοι δεν μπορούν να δουν τα πρόσωπα των μαθητριών τους».

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Στην Ευρώπη, η Αυστρία ενέκρινε πρόσφατα νόμο που απαγορεύει τη χρήση ισλαμικών μαντίλων για κορίτσια κάτω των 14 ετών, πυροδοτώντας συζήτηση σχετικά με τη συνταγματικότητά του.