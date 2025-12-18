sports betsson
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Η ΑΕΚ κοντράρεται εντός έδρας με την Κραϊόβα και θέλει νίκη… 8αδας
Conference League 18 Δεκεμβρίου 2025

Η ΑΕΚ κοντράρεται εντός έδρας με την Κραϊόβα και θέλει νίκη… 8αδας

Η ΑΕΚ φιλοξενεί σήμερα την Κραϊόβα (18/12, 22:00) για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League θέλει η ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα (18/12, 22:00), την οποία φιλοξενεί απόψε στην Opap Arena.

Η Ένωση θέλει το τρίποντο που πιθανότατα θα τη φέρει και στους πρώτους τέσσερις, κάτι που σημαίνει πως μεταξύ άλλων θα έχει τη ρεβάνς στους «16» (και στα προημιτελικά αν περάσει) στην έδρα της.

Η ΑΕΚ είναι αυτή την στιγμή στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς, την ώρα που η Κραϊόβα είναι στην 23η με επτά και έχει κίνητρο να κάνει την… ζημιά στην Opap Arena για να «κλειδώσει» την παρουσία της στην 24άδα.

Αμφίβολος ο Μουκουντί για την ΑΕΚ

Στην τελευταία προπόνηση ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Φιλίπε Ρέλβας να βγάζει το κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται στη διάθεσή του ενώ ατομικό ακολούθησε ο Άρολντ Μουκουντί που παραμένει αμφίβολος.

Αν δεν τα καταφέρει ο Καμερουνέζος τότε δίπλα στον Ρέλβας θα ξεκινήσει ο Βίντα. Από εκεί και πέρα, εκτός παραμένουν οι τραυματίες Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πιερό ενώ δεν υπολογίζονται και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς που δεν είναι στη λίστα.

Διαιτητής: Γκιόργκι Κρουασβίλι (Γεωργία)
Βοηθοί: Λεβάν Βαραμισβίλι (Γεωργία), Γκιόργκι Ελικασβίλι (Γεωργία)
Τέταρτος: Γκιόργκι Αβαζασβίλι (Γεωργία)
VAR: Ζέρεν Στορκς (Γερμανία), AVAR: Αλέκο Απτσιάουρι (Γεωργία)

