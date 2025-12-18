magazin
«Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα»: 2ο Μαθητικό Συνέδριο: Από τη Μυθολογία στο Διάστημα
18 Δεκεμβρίου 2025

«Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα»: 2ο Μαθητικό Συνέδριο: Από τη Μυθολογία στο Διάστημα

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17/1 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας.

Σύνταξη
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Δημιούργησαν escape room και μακέτες, βγήκαν στη φύση για περιβαλλοντικές δράσεις και κοίταξαν ψηλά για ν’ ανακαλύψουν τ’ αστέρια, έγραψαν ποιήματα και τραγούδια, αξιοποίησαν σύγχρονες τεχνολογίες και λογισμικά. Διερεύνησαν, συνεργάστηκαν χωρίς αποκλεισμούς, έμαθαν, διασκέδασαν!

15.000 μαθητές και μαθήτριες από 590 τμήματα από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στο Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space».

Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2026 έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Από τη Μυθολογία στο Διάστημα, με τίτλο φέτος «Τα παιδιά μιλούν με τ’ άστρα», να μοιραστούν τις δράσεις τους για ένα καλύτερο μέλλον.

Μια μεγάλη γιορτή από τα παιδιά για τα παιδιά

Το συνέδριο δίνει το βήμα στα ίδια ώστε να παρουσιάσουν τις εργασίες και τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου.

Το διήμερο περιλαμβάνει μαθητικές εισηγήσεις (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως), ομιλίες από προσωπικότητες με σημαντικό έργο στην επιστημονική έρευνα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις.

Στην αυλαία λήξης η Γερμανο-Ελληνίδα πιανίστα και συνιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, Δανάη Ντέρκεν, συμπράττει με μαθητικά μουσικά σύνολα. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία προτεραιότητας.

Το συνέδριο διοργανώνουν το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» και το World Human Forum, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Το Διεθνές Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία «Από τη Μυθολογία στο Διάστημα – Myth2space» συντονίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Το συνέδριο στηρίζει με δωρεά της η Raycap A.E.

Ανακαλύψτε το Δίκτυο Myth2Space στο https://mythtospace.sites.sch.gr/

Περισσότερα για το Δίκτυο Myth2Space

Με εφαλτήριο το ALPHA MISSION – ΔELOS, την αποστολή Artemis της NASA και τη σύνδεσή της με τον ελληνικό πολιτισμό, το Δίκτυο χρησιμοποιεί τα εργαλεία της μεθοδολογίας SHTEAM (STEM + Humanities, Arts) και καλλιεργεί στους μαθητές/τριες δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η υπολογιστική σκέψη και η ολιστική προσέγγιση εννοιών.

Επιπλέον, προωθεί τη συνειδητοποίηση του «ανήκειν» σε ένα σχολικό κοινωνικό σύνολο με ισότιμη συμμετοχή.

Κάθε εβδομάδα μαθητές και μαθήτριες από την περιφέρεια συναντούν διαδικτυακά συνομηλίκους τους από τα αστικά κέντρα. Μέσα από παιχνίδια, κατασκευές και εμπνευσμένες δραστηριότητες, τα σχολεία αυτά μαθαίνουν και πρωτοπορούν.

Δημιουργούν νέους τρόπους να οργανώνονται, προσαρμοσμένους στη σημερινή εποχή, και μας δείχνουν πώς μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε στο Περιβάλλον, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και την Αειφορία.

Κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του (2024–2025) συμμετείχαν:

  • 391 σχολικές μονάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Περίπου 600 εκπαιδευτικοί
  • 15.000 μαθητές/τριες
  • 152 Νηπιαγωγεία, 163 Δημοτικά, 45 Γυμνάσια και 31 Λύκεια

Πλέον, στο δίκτυο λαμβάνουν μέρος 25.000 μαθητές από 850 τμήματα σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την αποδοχή και τη δυναμική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Δίκτυο Myth2Space ανοίγει σήμερα διαύλους επικοινωνίας και γνώσης δείχνοντας τον δρόμο για το μέλλον της εκπαίδευσης.

Θεματικοί άξονες και καινοτόμες δράσεις

Η θεματολογία του Δικτύου βασίζεται στην τριπλή διάσταση της διαστημικής αποστολής –ανθρωπιστική, περιβαλλοντική και επιστημονική–, σε συνάρτηση με τους 4 στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (Περιβάλλον, Οικονομία, Προαγωγή της Υγείας, Πολιτισμός).

Την περσινή σχολική χρονιά, τα παιδιά ασχολήθηκαν με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως:

  • Διάστημα & Μυθολογία: Διάστημα και ζωή σε άλλους πλανήτες, αστρονομία και ταξίδια στο διάστημα, μύθοι που συνδέονται με το διάστημα, τους πλανήτες και τους αστερισμούς.
  • Επιστήμη & STEM: Φυσικές επιστήμες, φως, πειράματα, γυναίκες επιστήμονες.
  • Περιβάλλον & Αειφορία: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον, νερό (ποιότητα και επάρκεια), βιοποικιλότητα, 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Κοινωνία & Πολιτισμός: Οικολογική συνείδηση και σωματική υγεία, διατροφή, μελέτη θεμάτων με αφορμή λογοτεχνικά βιβλία.

Περισσότερα για το Δίκτυο & το πρόγραμμα του συνεδρίου

https://mythtospace.sites.sch.gr/

Γραμματεία ΔΙΠΕ Β΄ Αθήνας, 2106893081

mythtospace@gmail.com

Linkedin: @myth2space

Instagram: @myth.to.space

Facebook Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558662291422

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

