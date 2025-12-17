Θύμα της ομορφιάς του, αυτό το βατραχάκι απειλείται από τους τουρίστες που το φωτογραφίζουν

Είναι μικρός σαν φασόλι, όμως οι γαλάζιες κηλίδες στο μαύρο δέρμα του μοιάζουν με τα άστρα του απέραντου ουρανού. Ο «βάτραχος του γαλαξία», είδος που ζει αποκλειστικά στις ζούγκλες της δυτικής Ινδίας, είναι τόσο όμορφος που έπεσε θύμα των θαυμαστών του.

Ο μικρός πληθυσμός που είχε εντοπιστεί στις αρχές του 2020 στην οροσειρά των Δυτικών Γκατ είναι πλέον άφαντος, πιθανότατα λόγω των τουριστών που καταφθάνουν να φωτογραφίσουν το σπάνιο αμφίβιο, αναφέρουν ερευνητές στη Βρετανία.

Πριν από πέντε χρόνια, ο Ρατζκουμάρ Κέι Πι, ερευνητής της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου, είχε εντοπίσει επτά μελανοβατράχους (Melanobatrachus indicus) κάτω από πεσμένους κορμούς στο τροπικό υγρό δάσος της Κέραλα.

Με μήκος που δεν ξεπερνά τα 3,5 εκατοστά, ο βάτραχος του γαλαξία είναι το μοναδικό είδος της οικογένειας των μελανοβατραχινών. Ανακαλύφθηκε μόλις το 1997 και θεωρείται απειλούμενο λόγω των μικρών πληθυσμών του.

Όταν ξαναεπισκέφθηκε την περιοχή τον Αύγουστο του 2021, ο Ρατζκουμάρ βρήκε τους κορμούς αναποδογυρισμένους, τη βλάστηση ποδοπατημένη και τα βατράχια να λείπουν.

Ο ερευνητής αρχικά υποψιάστηκε ότι η ζημιά είχε γίνει από μαγκούστες, σκέφτηκε όμως ότι τα μικρά αυτά ζώα δεν μπορούν να αναποδογυρίσουν ολόκληρους κορμούς. Μετά όμως ρώτησε τον οδηγό του αν είχε παρατηρήσει κάτι περίεργο.

Ενημερώθηκε τότε ότι αρκετές ομάδες τουριστών είχαν επισκεφθεί το σημείο και μετακίνησαν τους κορμούς για να βρουν τα βατραχάκια, να τα τοποθετήσουν σε μια καλή πόζα και να τα φωτογραφήσουν με φλας.

Πολλοί τουρίστες έπιαναν μάλιστα τα ζώα με γυμνά χέρια, αγνοώντας ότι το δέρμα των αμφιβίων είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και θα μπορούσε να είχε μολυνθεί.

Δύο βατράχια είχαν μάλιστα πεθάνει στα χέρια των επισκεπτών, οι οποίοι τα ταλαιπώρησαν για ώρα μέχρι να πετύχουν μια καλή λήψη.

«Το θλιβερό αυτό γεγονός αποτελεί μια υπενθύμιση για τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης φωτογράφισης» δήλωσε ο Ρατζκουμάρ σε δελτίο Τύπου της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου.

Οι φωτογράφοι που σπεύδουν να φωτογραφίσουν το σπάνιο και απειλούμενο αμφίβιο ουσιαστικά σπρώχνουν το είδος στο χείλος της εξαφάνισης, είπε.

Μιλώντας στον Guardian, ο ερευνητής επισήμανε ότι οι δασοφύλακες κανονικά εμποδίζουν την πρόσβαση τουριστών, αναγκάζονται όμως να τους αφήσουν λόγω πιέσεων από ανώτερους αξιωματούχους όπως πολιτικούς και δικαστές.

Η απερισκεψία των αξιωματούχων και των τουριστών έρχεται να προστεθεί στις απειλές που ήδη αντιμετώπιζε το είδος, με κυριότερη την αποψίλωση της ζούγκλας για την καλλιέργεια καφέ και τσαγιού.

Η μελέτη της ομάδας του Ρατζκουμάρ για τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης φωτογράφισης δημοσιεύεται στο Herpetology Notes.