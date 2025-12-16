Ο λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία στην πατρίδα του (στη φωτογραφία αρχείου από president.gov.by, επάνω, Μαδούρο, αριστερά, και Λουκασένκο).

Ο Λουκασένκο διευκρινίζει ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση με τον Μαδούρο για το θέμα αυτό

Ο ίδιος διευκρίνισε πως δεν έχουν προηγηθεί συζητήσεις επ’ αυτού του θέματος μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram από λογαριασμό που συνδέεται με την κυβέρνηση του Μινσκ.

Εδώ και μήνες κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική – με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών – και τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Προσφορά ασύλου

Την περασμένη εβδομάδα και η κυβέρνηση της Κολομβίας έκανε γνωστό, δια της υπουργού Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο, ότι θα προσέφερε άσυλο στον πρόεδρο της Βενεζουέλας αν εγκατέλειπε την εξουσία υπό πίεση των ΗΠΑ.

«Αν αυτή η έξοδος συνεπαγόταν πως θα έπρεπε να ζήσει σε άλλη χώρα ή αν ζητούσε προστασία, η Κολομβία δεν θα είχε λόγο να του πει όχι», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών.