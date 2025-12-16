Η Ρεάλ βάζει νέο «μπουρλότο» στην Παρί

Η μεταγραφή του Κίλιαν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Ρεάλ Μαδρίτης είχε περάσει από χίλια – μύρια κύματα και η αλήθεια είναι πως η γαλλική ομάδα είχε κοντραριστεί έντονα με την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Τελικά ο Γάλλος «μετακόμισε» στην ισπανική πρωτεύουσα και τώρα φαίνεται πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα ζήσει μιαν ακόμα «επεισοδιακή» περίοδο μεταξύ των δύο ομάδων, αν αληθεύουν οι πληροφορίες που θέλουν την Ρεάλ να έχει βάλει στο… μάτι ένα μεγάλο αστέρι της Παρί.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισπανικών εφημερίδων, η «βασίλισσα» είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Παρί, για την απόκτηση του Βιτίνια, καθώς ο Πορτογάλος χαφ είναι ο νούμερο ένα μεταγραφικός στόχος των μερένχες.

Η Ρεάλ είναι σε αναζήτηση του «νέου» Τόνι Κρος και οι μερένχες θεωρούν πως ο 25χρονος άσος της πρωταθλήτριας Ευρώπης, έχει όλο το «πακέτο» για να ηγηθεί της μεσαίας γραμμής των Μαδριλένων.

Έλα όμως που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς ο παίκτης υπέγραψε πρόσφατα (τον περασμένο Φεβρουάριο) νέο συμβόλαιο με την Παρί, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Κι από την στιγμή που δεν προβλέπεται κάποια ρήτρα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να γίνει μια μεταγραφή του Βιτίνια, θα πρέπει να συναινέσει η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου κι αυτό δεν είναι εύκολο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα προσπαθήσει βέβαια να δελεάσει την Παρί, βάζοντας στο τραπέζι μια προσφορά που θα είναι εντυπωσιακή αλλά το χρήμα ρέει άφθονο στην γαλλική ομάδα και κανένα ποσό δεν φαίνεται ικανό να κάμψει τις αντιρρήσεις των ιθυνόντων της Παρί.

Αυτή την στιγμή ο Βιτίνια θεωρείται (και όχι άδικα) το κορυφαίο «οκτάρι» στον κόσμο και κοστολογείται 110 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η Ρεάλ θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον το ποσό που προαναφέραμε, αν θέλει να πάρει τον Βιτίνια.

Την ίδια ώρα πάντως οι γαλλικές ιστοσελίδες φιλοξενούσαν ρεπορτάζ σύμφωνα με τα οποία, ακόμα και τα 110 εκατ. ευρώ, δεν είναι αρκετά για να δώσει η Παρί το «οκέι» για την μετακόμιση του Πορτογάλου άσου στην ισπανική πρωτεύουσα.