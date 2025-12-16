Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Σήμερα Τρίτη, από τις 22:00 και μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ – ηλεκτρικός) με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, γίνονται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).