Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.
Σήμερα Τρίτη, από τις 22:00 και μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ – ηλεκτρικός) με κατεύθυνση την Κηφισιά θα διέρχονται από τον σταθμό «Βικτώρια» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, γίνονται τεχνικές εργασίες σε εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).
