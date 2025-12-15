Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες μετά την την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της στο MLS και η Ίντερ Μαϊάμι προέβη στην πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) την απόκτηση του Σέρχιο Ρεγκιλόν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027.

Θυμίζουμε πως ο 28χρονος Ισπανός αριστερός μπακ είχε μείνει ελεύθερος από την Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι, ενώ πριν από μερικά χρόνια είχε βρεθεί στο στόχαστρο και της Μπαρτσελόνα.

Με την Τότεναμ ο Ρεγκιλόνμέτρησε συνολικά 73 συμμετοχές με 2 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμη έχει αγωνιστεί στην Ρεάλ Μαδρίτης (ξεκίνησε από την μικρή της ομάδα) στην Λογκρονές, τη Σεβίλλη, την Ατλέτικο, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μπρέντφορντ, αρκετές φορές ως δανεικός.

Abrimos juego ⚽. Reguilón en el 305 🌇 pic.twitter.com/mvOt0OWLMT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2025