Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.12.2025 | 08:43
Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σαρωτικοί έλεγχοι για «ύποπτες» επιστροφές ΦΠΑ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο
Οικονομία 15 Δεκεμβρίου 2025 | 07:26

Σαρωτικοί έλεγχοι για «ύποπτες» επιστροφές ΦΠΑ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων στις επιστροφές ΦΠΑ αυξάνεται σε 6.600 από 4.200, καταγράφοντας άνοδο 57%

Σύνταξη
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερους στοχευμένους ελέγχους, εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων και αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων, με στόχο τον περιορισμό των παράνομων επιστροφών και της φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων στις επιστροφές ΦΠΑ αυξάνεται σε 6.600 από 4.200, καταγράφοντας άνοδο 57%.

Οι έλεγχοι για επιστροφές ΦΠΑ

Στο μέτωπο των δηλώσεων ΦΠΑ το επόμενο βήμα μετά την προσυμπλήρωση τους με βάση τα δεδομένα του myDATA είναι η αυτόματη υποβολή της δήλωσης εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από τον υπόχρεο.

Η εντατικοποίηση και η αναβάθμιση των ελέγχων σε συνδυασμό με την ενίσχυση και των επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών έχει συμβάλλει στη δραστική μείωση του κενού ΦΠΑ καθώς από 29% που ήταν το 2017 περιορίστηκε στο 11,4% το 2023, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Σε απόλυτα αριθμούς οι απώλειες το 2019 ανέχονταν σε 4,872 δισ. ευρώ, το 2020 σε 3,533 δισ. ευρώ, το 2021 σε 2,969 δισ. ευρώ, 2022 σε 2,644 δισ. ευρώ, το 2023 σε 2,532 δισ. ευρώ και 2024 διαμορφώθηκαν σε 2,116 δισ. ευρώ.

Αν και η χώρα μας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα κράτη με διψήφιο κενό ΦΠΑ, καταγράφει τις χαμηλότερες απώλειες εσόδων από ΦΠΑ που συνδέεται με απάτες τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου»

Ο ελεγκτικός μηχανισμός «βάζει στο μάτι» φορολογούμενους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις κατά το 2024 αν και από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το φορολογικό έτος 2023, με τη χρήση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Παράλληλα θα διενεργηθούν 8.318 μερικοί έλεγχοι με διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές.

Η επιλογή των υποθέσεων

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στη πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με τον τζίρο τους, περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά, φορολογούμενοι με ύποπτη συμπεριφορά η με παραβάσεις στο παρελθόν καθώς και νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις με αιτήματα για πολύ υψηλά ποσά επιστροφών σε σχέση με το φορολογικό τους προφίλ.

Απώλειες από ΦΠΑ

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απώλειες από το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Αν και το κενό στην είσπραξη του φόρου περιορίστηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από 29% το 2017 σε 11,4% το 2023, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα έχει ήδη απώλειες 73,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του ΑΕΠ, την τελευταία 15ετία.

Για το 2023 εκτιμάται ότι «χάθηκαν» 2,532 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 οι απώλειες περιορίστηκαν στα 2,116 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τις ετήσιες εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Κομισιόν, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν το 2011, όταν ανήλθαν στα 9,1 δισ. ευρώ.

Πηγή: OT

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ακρίβεια: Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός
Ακρίβεια 15.12.25

Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός

H ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» και τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό τραπέζι φέτος θα είναι ακριβότερο συγκριτικά με πέρυσι έως και 20%. «Βαρύς» ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Shein και Temu: Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα
Ασιατικά e-shops 15.12.25

Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα

Η σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών όπως η Temu, αλώνει την αγορά

Δήμητρα Σκούφου
Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά
Οικονομικές Ειδήσεις 14.12.25

Μπαράζ πληρωμών από 15 Δεκεμβρίου – Όλες οι ημερομηνίες και τα ποσά

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Μπάσκετ 15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια
Πρόβλημα στο Κρεμλίνο 15.12.25

Το ρωσικό παράδοξο με την ενέργεια

Το πετρέλαιο ρέει άφθονο, αλλά «κολλά» στη θάλασσα και γονατίζει την οικονομία - Η Μόσχα εξάγει περισσότερο αργό από ποτέ, όμως οι κυρώσεις μπλοκάρουν τη διαδρομή προς τους αγοραστές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inTickets 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους
Τραύματα από μαχαίρι 15.12.25

Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ με τη σύζυγό του – Στο «κάδρο» ο γιος τους

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ. Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο γιος τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυστραλία: Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι – Προς αυστηρότερους νόμους για την οπλοκατοχή
Αυστραλία 15.12.25

Όσα ξέρουμε για τη φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι - Προωθούνται αυστηρότεροι νόμοι για την οπλοκατοχή

Παγκόσμιο σοκ μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία - Στους 16 ανήλθαν οι νεκροί. Πατέρας και γιος οι δράστες του χτυπήματος

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Culture Live 15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
