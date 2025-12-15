Σαρωτικοί έλεγχοι για «ύποπτες» επιστροφές ΦΠΑ – Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει περισσότερους στοχευμένους ελέγχους, εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων και αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων, με στόχο τον περιορισμό των παράνομων επιστροφών και της φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων στις επιστροφές ΦΠΑ αυξάνεται σε 6.600 από 4.200, καταγράφοντας άνοδο 57%.

Οι έλεγχοι για επιστροφές ΦΠΑ

Στο μέτωπο των δηλώσεων ΦΠΑ το επόμενο βήμα μετά την προσυμπλήρωση τους με βάση τα δεδομένα του myDATA είναι η αυτόματη υποβολή της δήλωσης εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από τον υπόχρεο.

Η εντατικοποίηση και η αναβάθμιση των ελέγχων σε συνδυασμό με την ενίσχυση και των επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών έχει συμβάλλει στη δραστική μείωση του κενού ΦΠΑ καθώς από 29% που ήταν το 2017 περιορίστηκε στο 11,4% το 2023, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Σε απόλυτα αριθμούς οι απώλειες το 2019 ανέχονταν σε 4,872 δισ. ευρώ, το 2020 σε 3,533 δισ. ευρώ, το 2021 σε 2,969 δισ. ευρώ, 2022 σε 2,644 δισ. ευρώ, το 2023 σε 2,532 δισ. ευρώ και 2024 διαμορφώθηκαν σε 2,116 δισ. ευρώ.

Αν και η χώρα μας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα κράτη με διψήφιο κενό ΦΠΑ, καταγράφει τις χαμηλότερες απώλειες εσόδων από ΦΠΑ που συνδέεται με απάτες τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου»

Ο ελεγκτικός μηχανισμός «βάζει στο μάτι» φορολογούμενους που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις κατά το 2024 αν και από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το φορολογικό έτος 2023, με τη χρήση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Παράλληλα θα διενεργηθούν 8.318 μερικοί έλεγχοι με διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές.

Η επιλογή των υποθέσεων

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στη πρώτη γραμμή των ελέγχων θα βρεθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με τον τζίρο τους, περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά, φορολογούμενοι με ύποπτη συμπεριφορά η με παραβάσεις στο παρελθόν καθώς και νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις με αιτήματα για πολύ υψηλά ποσά επιστροφών σε σχέση με το φορολογικό τους προφίλ.

Απώλειες από ΦΠΑ

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απώλειες από το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Αν και το κενό στην είσπραξη του φόρου περιορίστηκε, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από 29% το 2017 σε 11,4% το 2023, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα έχει ήδη απώλειες 73,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του ΑΕΠ, την τελευταία 15ετία.

Για το 2023 εκτιμάται ότι «χάθηκαν» 2,532 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 οι απώλειες περιορίστηκαν στα 2,116 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τις ετήσιες εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Κομισιόν, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν το 2011, όταν ανήλθαν στα 9,1 δισ. ευρώ.

Πηγή: OT