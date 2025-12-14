newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Η συμφωνία Κύπρου - Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της Λευκωσίας στα περιφερειακά επενδυτικά σχέδια εν μέσω έντασης με την Τουρκία

Κωστής Κωνσταντίνου
Spotlight

Η Άγκυρα εμφανίζεται οργισμένη από τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και έχει κάθε λόγο να είναι. Η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για τον καθορισμό ΑΟΖ ήταν μεγάλη ήττα για εκείνη αφού προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ματαιώσει την προσπάθεια από το 2007.

Εκμεταλλευόμενη το πολιτικό χάος στον Λίβανο, την ομηρεία του από τη Χεζμπολάχ, δημιουργώντας λόμπι στη Βηρυτό ότι η συμφωνία θα ζημιώσει τον Λίβανο, ενώ η Τουρκία μπορεί να δώσει περισσότερα, εστιάζοντας πάνω στη συμφωνία της Κύπρου για την ΑΟΖ με το Ισραήλ, η Τουρκία έκανε ό,τι μπορούσε αλλά έχασε. Κι όπως πάντοτε κάνει, ύψωσε τους τόνους και αποφάσισε, όπως εξήγησε ο γνωστός για τις απειλές του προς την Ελλάδα και την Κύπρο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, ότι η συμφωνία «είναι από κάθε άποψη παράνομη, αποτελεί καθαρή κατοχή και τίποτα άλλο».

Κανείς ομολογουμένως δεν φαντάστηκε ποτέ ότι η Τουρκία θα κατηγορούσε κάποτε την Κύπρο για κατοχή. Ωστόσο, πέρα από το εξωφρενικό του πράγματος, η κίνηση δεν είναι τυχαία. Είναι μια προσπάθεια της Άγκυρας να βάλει στο παιχνίδι το ψευδοκράτος με επιχείρημα την «παρανομία» τού να μην αναγνωρίζουν οι γειτονικές χώρες τα «δικαιώματα» ενός παράνομου μορφώματος που η ίδια έφτιαξε. Δεν πείθει, αλλά η εκτίμηση στη Λευκωσία είναι ότι δημιουργεί μια βάση για να εκτοξεύει τις απειλές της και για να προλάβει νέες εξελίξεις οι οποίες φοβάται ότι θα έρθουν ή έστω θα δρομολογηθούν κατά τη διάρκεια της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου.

Η Λευκωσία ήδη προέβη σε μια σειρά κινήσεων προκειμένου να μην αφήσει κανένα περιθώριο στην Άγκυρα να εργαλειοποιήσει την προεδρία εις βάρος της Κύπρου. Τηρεί, κατ’ αρχάς, μια απολύτως εποικοδομητική στάση στο Κυπριακό επιδεικνύοντας ιώβεια υπομονή έναντι των συνεχών, προκλητικών δηλώσεων του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχουρμάν. Η τελευταία ήταν πως η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου (Βαρώσι) είναι μέρος της ευρύτερης συνολικής διαπραγμάτευσης για λύση, αλλά εάν δεν αρχίσει αυτή η διαπραγμάτευση τότε το Βαρώσι μπορεί να «αλλάξει τα δεδομένα» επί του εδάφους, υπονοώντας μονομερές και παράνομο άνοιγμά του.

Για να στηρίξει δε τη θέση του ο καθηγητής Νομικής Ερχουρμάν ισχυρίστηκε ότι «κανένα ψήφισμα του ΟΗΕ δεν λέει πως το Βαρώσι πρέπει να δοθεί στους Ελληνοκύπριους», αλλά ότι πρέπει «να ανοίξει υπό την επίβλεψη / διοίκηση του ΟΗΕ». Μόνο που κανένα από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λένε όλα ότι η πόλη πρέπει να περάσει στον έλεγχο του ΟΗΕ (όχι άνοιγμα), στη λογική επιστροφής στους νόμιμους κατοίκους της και πως κανείς άλλος δεν δικαιούται να κατοικήσει εκεί. Και η περίκλειστη σήμερα πόλη των Βαρωσίων δεν είχε τουρκοκύπριους κατοίκους το 1974. Οι Τουρκοκύπριοι ζούσαν στην εντός των τειχών πόλη.

Η Μεσογειακή Συμφωνία

Σε κάθε νέα πρόκληση ο Νίκος Χριστοδουλίδης απαντά ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί δημοσίως. Παράλληλα, προσεγγίζει την Τουρκία προσκαλώντας την και στη διάσκεψη που θα γίνει τον Απρίλιο και στην οποία θα προσκληθούν όλα τα κράτη της περιοχής. Στόχος είναι αυτή η Μεσογειακή Συμφωνία, όπως ονομάζεται, να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συμφωνιών της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής σε μια σειρά ζητημάτων από την ΑΟΖ μέχρι την ασφάλεια και την άμυνα και την οικονομική στήριξη κάποιων από τις χώρες, με τον Λίβανο να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ.

Αυτή η κίνηση θα προσφέρει πολλά στις γειτονικές χώρες, θα δημιουργήσει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας και θα εδραιώσει απόλυτα τη θέση της Κύπρου ως της χώρας-γέφυρας της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, κάτι που άλλωστε δοκιμάστηκε με τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Στο εξάμηνο της προεδρίας της, η Κύπρος θα έχει την ευχέρεια να καθορίσει το πότε θα συζητηθεί τι και να θέσει προτεραιότητες. Κι αυτό η Αγκυρα το γνωρίζει καλά.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα;

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Τράπεζες: Ανακτούν «θεραπευμένα» δάνεια 3 δισ. από τους servicers

Stream newspaper
Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται
«Κατάπαυση πυρός» 14.12.25

Η Ταϊλάνδη κηρύσσει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής, καθώς οι συγκρούσεις με την Καμπότζη εξαπλώνονται

Αξιωματούχοι της άμυνας από την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βομβαρδισμοί και επιθέσεις με οβίδες στις παραμεθόριες επαρχίες

Σύνταξη
Μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ: Άφαντος ο δράστης που σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε άλλους εννέα
Μαρτυρίες σοκ 14.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από το μακελειό σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Άφαντος παραμένει ο δράστης που εισέβαλε στο πανεπιστήμιο Brown σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά τουλάχιστον άλλους εννιά

Σύνταξη
MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη
«Γυναικόσφαιρα» 14.12.25

MABA ή «Κάντε την Αμερική να Ψήσει Ξανά» – Οι συντηρητικές Αμερικανίδες ως πολιτική δύναμη

Φορέστε ένα εμπριμέ ρομαντικό φορεματάκι, βάλτε την ποδιά σας και ψήστε μηλόπιτες. Ο φεμινισμός είναι εχθρός. Συντηρητικά περιοδικά σας διδάσκουν «πώς να ικανοποιήσετε και τον πιο απαιτητικό σύζυγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»
«Σκιώδεις» μαχητές 14.12.25

Ποια ειρήνη; – Η Ρωσία, ο πόλεμος και το ξένο «κρέας για τα κανόνια»

Εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για το ουκρανικό και απωλειών στα πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στρατολόγηση ξένων υπηκόων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση
Τρεις προϋποθέσεις 14.12.25

Το Instagram συμφωνεί: η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακή ενηλικίωση

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ηλικίας, με υποχρεωτική γονική έγκριση για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι έφηβοι, είναι όχι μόνο σκόπιμη αλλά και απολύτως αναγκαία

Γεώργιος Μαζιάς
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14.12.25

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν
Διαφεύγει της σύλληψης 14.12.25 Upd: 04:01

Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Ο ύποπτος για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυματίστηκαν οκτώ, παραμένει ελεύθερος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων – Οκτώ σε κρίσιμη κατάσταση [βίντεο]
Διεξάγονταν εξετάσεις 14.12.25 Upd: 02:19

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ατόμων - Η στιγμή που φοιτητές φεύγουν προς τον αστυνομικό κλοιό

Την ώρα που το Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει σε συναγερμό ανακοινώθηκε ο θάνατος δύο ατόμων και πως άλλα 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι συνολικοί τραυματίες μπορεί να φτάνουν τους 20

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά
Κόσμος 14.12.25

Γερμανία: Πέντε συλλήψεις για φερόμενη προετοιμασία επίθεσης σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Στην Γερμανία και συγκεκριμένα στην Βαυαρία, σημειώθηκαν πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων το ένα μέλος φέρεται να «συνωμοτούσε» για την πραγματοποίηση επίθεση σε Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
