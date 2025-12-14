ΑΕΚ: Η εντεκάδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)

Έγινε γνωστή η εντεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο – 14η αγωνιστική της Super League– όπου η Ένωση θέλει να συνεχίσει το σερί νικών της στο πρωτάθλημα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια και τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις στην τετράδα της άμυνας. Πινέδα, Μαρίν και Λιούμπισιτς θα είναι στον άξονα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο στα άκρα και ο Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Φιλίπε Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.

Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μίχαλακ, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς

Στον πάγκο: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου.