Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Σε βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ανακοίνωσε την διάλυση του κοινοβουλίου αναφέροντας τη θανατηφόρα διαμάχη στα σύνορα, μεταξύ άλλων προκλήσεων που η μειοψηφική κυβέρνησή του προσπαθεί να αντιμετωπίσει από την ανάληψη των καθηκόντων της πριν από τρεις μήνες.

«Η κατάλληλη λύση είναι η διάλυση του κοινοβουλίου… που είναι ένας τρόπος να επιστρέψει η πολιτική εξουσία στον λαό», δήλωσε.

Ο Ανουτίν, ένας μεγιστάνας των επιχειρήσεων, είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης από τον Αύγουστο του 2023. Όταν ανέλαβε την εξουσία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι θα διέλυε το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας τώρα μια επικείμενη ψήφο μη εμπιστοσύνης, ο Ανουτίν προχώρησε στις εκλογές.

🇹🇭🇰🇭 The western sector of the Thailand–Cambodia border — Thailand’s armed forces continue advancing along the western front and are approaching Boeung Trakoun, the first major Cambodian town near Poipet, in Banteay Meanchey Province. It is notable that the Thai military has… pic.twitter.com/J7yeDrepQk — Visioner (@visionergeo) December 10, 2025

Συγκρούσεις και πλημμύρες

Ο Ανουτίν και το κόμμα του Bhumjaithai δέχθηκαν σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τον νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 176 άτομα.

Widespread flooding across nine provinces in southern Thailand has claimed 13 lives, with nearly two million people affected, the country’s disaster management agency said https://t.co/swa6pNbX3L pic.twitter.com/YxkLu7PueK — Reuters (@Reuters) November 25, 2025

Η διάλυση του κοινοβουλίου έρχεται σε μια περίοδο ανανέωσης των συγκρούσεων με την Καμπότζη, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα και έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες.

«Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της δημόσιας διοίκησης για να επιλύσει γρήγορα τα επείγοντα ζητήματα που κατακλύζουν τη χώρα… αλλά η διακυβέρνηση της χώρας απαιτεί σταθερότητα», έγραψε ο Ανουτίν στο διάταγμα που ενέκρινε ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης Μαχά Βατζιραλονγκκόρν.

«Ως κυβέρνηση μειοψηφίας, σε συνδυασμό με τις προβληματικές εγχώριες πολιτικές συνθήκες, δεν ήταν σε θέση να ασκήσει τη δημόσια διοίκηση με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και σταθερότητα», έγραψε.

Η διαταγή διάλυσης έρχεται μετά την απώλεια της υποστήριξης του πρωθυπουργού από το νεανικό, προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα – το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – το οποίο είχε προηγουμένως υποστηρίξει την πρωθυπουργία του.

Το Λαϊκό Κόμμα και το ρεαλιστικό, συντηρητικό Bhumjaithai είναι ιδεολογικά αντίθετα.

Η υποστήριξη του αντιπολιτευτικού μπλοκ, ωστόσο, συνοδεύτηκε από όρους. Ήθελε ο Ανουτίν να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις του στρατιωτικού συντάγματος της Ταϊλάνδης και να διαλύσει τη Βουλή εντός τεσσάρων μηνών, μεταξύ άλλων.

Το Λαϊκό Κόμμα κατηγόρησε τώρα το Bhumjaithai ότι δεν τήρησε τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, είχε προγραμματίσει να υποβάλει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης την Παρασκευή, έχοντας ήδη καλέσει την Πέμπτη τον πρωθυπουργό να διαλύσει το κοινοβούλιο για να «δείξει υπευθυνότητα απέναντι στον λαό».

«Θα σας δούμε στα εκλογικά τμήματα», ανέφερε το κόμμα σε δήλωση στο Facebook.

Ασταθείς κυβενήσεις της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη βιώνει πολιτική αναταραχή τον τελευταίο χρόνο, με δύο πρωθυπουργούς να έχουν απομακρυνθεί με δικαστική απόφαση.

Η προκάτοχος του Ανουτίν, Παετόνγκταρν Σιναουάτρα, απομακρύνθηκε για παραβίαση της δεοντολογίας, αφού ακούστηκε να αποκαλεί τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης Χουν Σεν «θείο» και να επικρίνει τον ταϊλανδέζικο στρατό σε μια τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε.

Ο Σρέτα Ταβισίν, ο ηγέτης πριν από αυτήν, απομακρύνθηκε επίσης για παραβίαση της δεοντολογίας, επειδή διόρισε στο υπουργικό του συμβούλιο έναν πρώην δικηγόρο που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν.