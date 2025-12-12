newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 09:55

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»

Η Ταϊλάνδη διέλυσε το κοινοβούλιο μετά από σχεδόν μια εβδομάδα νέων συγκρούσεων στα σύνορα με την Καμπότζη, και θα προκηρυχθούν γενικές εκλογές εντός 45 έως 60 ημερών.

Σε βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ανακοίνωσε την διάλυση του  κοινοβουλίου αναφέροντας τη θανατηφόρα διαμάχη στα σύνορα, μεταξύ άλλων προκλήσεων που η μειοψηφική κυβέρνησή του προσπαθεί να αντιμετωπίσει από την ανάληψη των καθηκόντων της πριν από τρεις μήνες.

«Η κατάλληλη λύση είναι η διάλυση του κοινοβουλίου… που είναι ένας τρόπος να επιστρέψει η πολιτική εξουσία στον λαό», δήλωσε.

«Η κατάλληλη λύση είναι η διάλυση του κοινοβουλίου… που είναι ένας τρόπος για να επιστρέψει η πολιτική εξουσία στον λαό», δήλωσε σύμφωνα με το BBC.

Ο Ανουτίν, ένας μεγιστάνας των επιχειρήσεων, είναι ο τρίτος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης από τον Αύγουστο του 2023. Όταν ανέλαβε την εξουσία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι θα διέλυε το κοινοβούλιο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας τώρα μια επικείμενη ψήφο μη εμπιστοσύνης, ο Ανουτίν προχώρησε στις εκλογές.

Συγκρούσεις και πλημμύρες

Ο Ανουτίν και το κόμμα του Bhumjaithai δέχθηκαν σφοδρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν τον νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 176 άτομα.

Η διάλυση του κοινοβουλίου έρχεται σε μια περίοδο ανανέωσης των συγκρούσεων με την Καμπότζη, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα και έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες.

«Η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της δημόσιας διοίκησης για να επιλύσει γρήγορα τα επείγοντα ζητήματα που κατακλύζουν τη χώρα… αλλά η διακυβέρνηση της χώρας απαιτεί σταθερότητα», έγραψε ο Ανουτίν στο διάταγμα που ενέκρινε ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης Μαχά Βατζιραλονγκκόρν.

«Ως κυβέρνηση μειοψηφίας, σε συνδυασμό με τις προβληματικές εγχώριες πολιτικές συνθήκες, δεν ήταν σε θέση να ασκήσει τη δημόσια διοίκηση με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και σταθερότητα», έγραψε.

Η διαταγή διάλυσης έρχεται μετά την απώλεια της υποστήριξης του πρωθυπουργού από το νεανικό, προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα – το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο – το οποίο είχε προηγουμένως υποστηρίξει την πρωθυπουργία του.

Το Λαϊκό Κόμμα και το ρεαλιστικό, συντηρητικό Bhumjaithai είναι ιδεολογικά αντίθετα.

Η υποστήριξη του αντιπολιτευτικού μπλοκ, ωστόσο, συνοδεύτηκε από όρους. Ήθελε ο Ανουτίν να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις του στρατιωτικού συντάγματος της Ταϊλάνδης και να διαλύσει τη Βουλή εντός τεσσάρων μηνών, μεταξύ άλλων.

Το Λαϊκό Κόμμα κατηγόρησε τώρα το Bhumjaithai ότι δεν τήρησε τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, είχε προγραμματίσει να υποβάλει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης την Παρασκευή, έχοντας ήδη καλέσει την Πέμπτη τον πρωθυπουργό να διαλύσει το κοινοβούλιο για να «δείξει υπευθυνότητα απέναντι στον λαό».

«Θα σας δούμε στα εκλογικά τμήματα», ανέφερε το κόμμα σε δήλωση στο Facebook.

Ασταθείς κυβενήσεις της Ταϊλάνδης

Η Ταϊλάνδη βιώνει πολιτική αναταραχή τον τελευταίο χρόνο, με δύο πρωθυπουργούς να έχουν απομακρυνθεί με δικαστική απόφαση.

Η προκάτοχος του Ανουτίν, Παετόνγκταρν Σιναουάτρα, απομακρύνθηκε για παραβίαση της δεοντολογίας, αφού ακούστηκε να αποκαλεί τον πρώην ηγέτη της Καμπότζης Χουν Σεν «θείο» και να επικρίνει τον ταϊλανδέζικο στρατό σε μια τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε.

Ο Σρέτα Ταβισίν, ο ηγέτης πριν από αυτήν, απομακρύνθηκε επίσης για παραβίαση της δεοντολογίας, επειδή διόρισε στο υπουργικό του συμβούλιο έναν πρώην δικηγόρο που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν.

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
Συμπεράσματα 12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Κόσμος 12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
Εάν εγκαταλείψει... 12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
Δημοσκοπήσεις 12.12.25

Εξαλλος ο Τραμπ με τους Αμερικανούς καθώς του γυρίζουν την πλάτη

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
Νικολάς Μαδούρο 12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
Κόσμος 12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία 12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο
Δολοφονικό πλήγμα 12.12.25

Αμερικανοί πολιτικοί ζητούν από Ισραήλ, ΗΠΑ να ερευνήσουν τον βομβαρδισμό εναντίον δημοσιογράφων στον Λίβανο

Βουλευτές και γερουσιαστές των ΗΠΑ αναφέρονται σε περιστατικό που έγινε το 2023 στον νότιο Λίβανο - Ποιοι ήταν τα θύματα, τι έδειξαν οι έρευνες

Σύνταξη
Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
Europa League 12.12.25

Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν σχεδόν «κλειδώσει» την παρουσία τους στα πλέι-οφ του Europa League, ενώ διατηρούν ακόμη πιθανότητες για το τοπ-8 - Ποιές οι πιθανότητες για ελληνικό «εμφύλιο».

Σύνταξη
Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής
Ελλάδα 12.12.25

Θρίλερ με τον Δανό δότη σπέρματος: «Η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο πλησιάζει το 90%» – Τι λέει καθηγητής

Τι λέει ο καθηγητή Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης για την υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος που αποδείχθηκε φορέας επικίνδυνης γονιδιακής μετάλλαξης.

Σύνταξη
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
