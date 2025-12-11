Τουλάχιστον 9 στρατιώτες της Ταϊλάνδης νεκροί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με την Καμπότζη
Από την έναρξη των συγκρούσεων ο επίσημος απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται στους 19
Εννέα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν αφότου ξανάρχισαν την Κυριακή οι εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στην Μπανγκόκ.
«Συνολικά ως εδώ έχουν σκοτωθεί εννιά στρατιώτες», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σουράσαντ Κονγκσιρί.
Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε απώλειες στις τάξεις του ταϊλανδικού στρατού.
Με την ανακοίνωση αυτή αυξάνεται σε 19 ο επίσημος απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων των δυο βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς οι αρχές στην Πνομ Πεν κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς, όλους αμάχους, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.
