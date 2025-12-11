newspaper
Τουλάχιστον 9 στρατιώτες της Ταϊλάνδης νεκροί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με την Καμπότζη
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 07:40

Τουλάχιστον 9 στρατιώτες της Ταϊλάνδης νεκροί μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών με την Καμπότζη

Από την έναρξη των συγκρούσεων ο επίσημος απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται στους 19

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Εννέα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκαν αφότου ξανάρχισαν την Κυριακή οι εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας στην Μπανγκόκ.

«Συνολικά ως εδώ έχουν σκοτωθεί εννιά στρατιώτες», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σουράσαντ Κονγκσιρί.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε απώλειες στις τάξεις του ταϊλανδικού στρατού.

Με την ανακοίνωση αυτή αυξάνεται σε 19 ο επίσημος απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων των δυο βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς οι αρχές στην Πνομ Πεν κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς, όλους αμάχους, συμπεριλαμβανομένου παιδιού.

Economy
Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: «Τώρα ή ποτέ» για την προεδρία του Eurogroup

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
Καραϊβική: «Πολύ ανήσυχη» η κυβέρνηση της Ουρουγουάης για την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή
Επιθυμεί κατευνασμό 11.12.25

«Πολύ ανήσυχη» η Ουρουγουάη για την κλιμάκωση των εντάσεων στην Καραϊβική

Κατευνασμό των εντάσεων στην Καραϊβική «με όλα τα μέσα» θέλει να δει η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία δηλώνει «πολύ ανήσυχη» για την έκρυθμη κατάσταση στην περιοχή.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
Βενεζουέλα 11.12.25

Ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας»

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11.12.25

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

Εύη Σαλτού
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN θα αλλάξει ιδιοκτήτη
Πώληση μητρικής 11.12.25

Ο Τραμπ θέλει το CNN να αλλάξει χέρια

Ο Τραμπ πήρε θέση στη διαδικασία πώλησης της μητρικής του CNN, δηλώνοντας τη θέλησή του το τηλεοπτικό δίκτυο να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

Σύνταξη
