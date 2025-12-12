newspaper
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
Κόσμος 12 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Για να γίνει σαφές, το Polymarket είναι μια αγορά στην οποία μπορεί κανείς να προβλέψει και να ποντάρει για μεγάλα ή μικρά πολιτικά γεγονότα, ακόμα και για κοσμοϊστορικές αλλαγές ή την πτώση πυρηνικής βόμβας, όλα είναι τζόγος. Όλα έχουν μια απόδοση και όλα πληρώνονται

Στις 15 Νοεμβρίου, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούσαν στα περίχωρα της πόλης Μίρνοχραντ στην ανατολική Ουκρανία, οι ιδιώτες επενδυτές έκαναν επικίνδυνα στοιχήματα σε πραγματικό χρόνο για τη μάχη χρησιμοποιώντας το Polymarket, μια πλατφόρμα στοιχημάτων που επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε αγορές πρόβλεψης που αφορούν παγκόσμια γεγονότα.

Εάν η Ρωσία καταλάμβανε την πόλη μέχρι το σούρουπο — ένα γεγονός που φαινόταν εξαιρετικά απίθανο στους περισσότερους παρατηρητές — μια χούφτα επενδυτές λιανικής θα κέρδιζαν έως και 33.000% από τη μάχη, από την άνεση των σπιτιών τους, όπως υπογραμμίζει το Responsible Statecraft.

Όταν έπεσε το σούρουπο, αυτοί οι τζογαδόροι με μικρές πιθανότητες κέρδισαν σαν από θαύμα πολλά, αν και όχι επειδή η Ρωσία κατέλαβε την πόλη…

Ένας αναλυτής άλλαξε τον χάρτη χωρίς να υπάρχουν οι αποδείξεις που πιστοποιούσαν κάτι τέτοιο

Αντίθετα, αυτό οφείλεται σε μια προφανή παρέμβαση ενός υπαλλήλου του Institute for the Study of War (ISW), ενός think tank με έδρα την Ουάσινγκτον που παράγει καθημερινά διαδραστικούς χάρτες της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στους οποίους συχνά βασίζεται η Polymarket για να καθορίσει το αποτέλεσμα των στοιχημάτων που τοποθετούνται για τον πόλεμο. Νωρίτερα χρησιμοποιούσαν τους χάρτες του Deepstate, το οποίο εξοργίστηκε.

Σύμφωνα με το τεχνολογικό μέσο 404 Media, λίγο πριν την επίλυση της αγοράς, κάποιος στο ISW επεξεργάστηκε τον χάρτη του για να δείξει ότι η Ρωσία είχε καταλάβει τον έλεγχο μιας σημαντικής διασταύρωσης στην πόλη, παρά την έλλειψη ενδείξεων ότι η Ρωσία είχε κάνει τέτοια πρόοδο. Αφού η Polymarket πλήρωσε τους νικητές του στοιχήματος, η επεξεργασία του ISW εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την επόμενη μέρα το πρωί.

Χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο διαδικτυακό τζόγο ή στο Polymarket, το ISW εξέδωσε μια δήλωση στις 17 Νοεμβρίου, στην οποία ισχυριζόταν ότι η παραπλανητική τροποποίηση είχε γίνει χωρίς έγκριση.

«Το ISW έλαβε γνώση ότι μια μη εξουσιοδοτημένη και μη εγκεκριμένη τροποποίηση στον διαδραστικό χάρτη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έγινε τη νύχτα της 15ης προς την 16η Νοεμβρίου (ώρα Ανατολικής Ακτής). Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση αφαιρέθηκε πριν από την έναρξη της κανονικής ροής εργασίας της ημέρας στις 16 Νοεμβρίου και δεν επηρέασε τη χαρτογράφηση του ISW εκείνη την ημέρα ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα».

O αναλυτής φέρεται να απολύθηκε

Στις 18 Νοεμβρίου, το ISW αφαίρεσε διακριτικά το όνομα ενός από τους γεωχωρικούς ερευνητές του ως δημιουργό των ημερήσιων χαρτών της Ουκρανίας που δημοσιεύονται από το ISW και αφαίρεσε το όνομά του από τον ιστότοπο.

Μια πηγή με γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι ο υπάλληλος είχε απολυθεί. Το ISW δεν απάντησε σε πολλές αιτήσεις για σχόλια και δεν επιβεβαίωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί εσωτερική έρευνα ή ότι είχε απολυθεί κάποιος.

Οι χρήστες του Polymarket εξοργίστηκαν από την προφανή απάτη. Ένας χρήστης είπε στο RS ότι το ISW «έχασε σίγουρα τη φήμη του» και ότι «μερικοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν τέτοιες αγορές με μεγαλύτερη σκεπτικισμό».

Οι χρήστες είχαν επενδύσει 1,3 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά στοιχημάτων για το αν η Ρωσία θα καταλάμβανε το Μυρνοχράντ. Παρόμοιες αγορές για μάχες στην Ουκρανία έχουν φτάσει τα 5 εκατομμύρια δολάρια στο παρελθόν. Χιλιάδες έχουν στοιχηματίσει στους νεκρούς της Γάζας, του Σουδάν ή πότε το Ισραήλ θα έσπαγε την κατάπαυση του πυρός.

Το Polymarket χρησιμοποιείται από κάποιους ως εργαλείο αναλύσεων λαμβάνοντας αυτό που έχει παιχτεί περισσότερο ως το πιο πιθανό.

Το Polymarket δημιουργεί ή μπορεί να δημιουργήσει πολιτική

«Είναι σαν ένα στοίχημα που πραγματικά θέλεις να χάσεις», αστειεύτηκε ένας χρήστης του Polymarket πριν στοιχηματίσει ότι θα εκραγούν πυρηνικά όπλα πριν από το νέο έτος. «Περίεργο, lol». Αν ξεσπάσει πυρηνικός πόλεμος, ένας άλλος χρήστης θα κερδίσει πάνω από 100.000 δολάρια.

Ωστόσο, με την πληθώρα των αγορών και την απουσία ρύθμισης, οι αγορές προβλέψεων είναι επίσης ευάλωτες σε κατάχρηση από άτομα με πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες. Η Τέιλορ Λόρενζ, δημοσιογράφος τεχνολογίας και συγγραφέας του ενημερωτικού δελτίου User Mag, εξήγησε στο RS σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι οι αγορές πρόβλεψης είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε χειραγώγηση από κακόβουλους παράγοντες.

«Σε αυτή την περίπτωση, αυτό το άτομο μπορεί να έχει μετακινήσει έναν χάρτη πολέμου, αλλά μπορείς εύκολα να καταλάβεις πώς κάποιος θα μπορούσε να πληρώσει κάποιον για να υποκινήσει ή να κλιμακώσει μια σύγκρουση που συμπίπτει με ένα στοίχημα που έβαλε», είπε ο Λόρενζ.

Φυσικά, το ISW δεν ζήτησε ποτέ να χρησιμοποιηθεί από την Polymarket. Ο προφανής στόχος του think tank είναι οι αξιόπιστοι χάρτες του να χρησιμοποιούνται από νομοθέτες, το στρατό και έγκριτα μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, όχι από παίκτες πολέμου που είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν τις αποταμιεύσεις τους στην ρωσική επίθεση που μετακινείται μισό μίλι δυτικά.

Οι εκλογές της Ονδούρας γνώρισαν μια μικρή αύξηση στον στοιχηματισμό, όταν ο Τραμπ είπε πως θα στηρίξει τον Ασφούρα στις 26 Νοεμβρίου. Αφού έκλεισαν οι κάλπες από το 13-14% εκτινάχθηκε στο 93% εν μέσω φημών για χακάρισμα.

Η εσωτερική πληροφόρηση, ακόμα και η παρέμβαση είναι νόμιμες!

Ωστόσο, αυτό το περιστατικό ανάγκασε το ISW να συμβιβαστεί με αυτόν τον καινούργιο κόσμο των αγορών πρόβλεψης.

Ο οργανισμός σκέψης δήλωσε στο 404 Media ότι «το ISW έχει αντιληφθεί ότι ορισμένοι οργανισμοί και άτομα προωθούν στοιχήματα σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και ότι οι χάρτες του ISW χρησιμοποιούνται για την εκδίκαση αυτών των στοιχημάτων. Το ISW αποδοκιμάζει έντονα τέτοιες δραστηριότητες και αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση των χαρτών μας για τέτοιους σκοπούς, για τους οποίους δεν δίνουμε καμία συγκατάθεση».

Οι νομικές επιπτώσεις για την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές προβλέψεων είναι «ουσιαστικά ανύπαρκτες», σύμφωνα με τον συνεργάτη του Forbes Μπόαζ Σομπράντο . Οι αγορές προβλέψεων ρυθμίζονται από την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων, η οποία δεν ασχολείται με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές προβλέψεων.

Εκλογές, ζωές, πόλεμος και ειρήνη, είναι πλέον κάτι στο οποίο μπορείς να στοιχηματίσεις. Όπως για τις πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026.

Οι ζωές ανθρώπων ως τζόγος: Ίσως να είναι χειρότερο και από τον ίδιο τον πόλεμο.

Τζόγος στα ερείπια του Κουπιάνσκ

Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν και άλλα περιστατικά στα οποία ο υπάλληλος του ISW επηρέασε τους χάρτες για προσωπικό όφελος, αλλά πολλοί από τους γνωστούς για το σκεπτικισμό τους χρήστες του Polymarket έχουν επισημάνει και άλλα περιστατικά για να καταγγείλουν αθέμιτες πρακτικές.

Για παράδειγμα, επισημαίνουν έναν χάρτη του ISW που έδειχνε ότι η Ρωσία είχε καταλάβει έναν σιδηρόδρομο στην ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ στις 29 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την απόφαση της αγοράς.

Άλλοι χάρτες από ανταγωνιστές όπως το Deep State και το Liveuamap δεν έδειχναν εκείνη τη στιγμή ότι η Ρωσία είχε προχωρήσει τόσο πολύ στο Κουπιάνσκ. Επί του παρόντος, εξακολουθούν να γίνονται έντονες μάχες γύρω από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Φυσικά, στην ομίχλη του πολέμου, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια πού βρίσκονται οι γραμμές του μετώπου, και πολλοί παίκτες του Polymarket ζουν με τον κανόνα: «Αν κερδίσω, είναι δεξιότητα. Αν χάσω, είναι στημένο».

