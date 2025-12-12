Ο Μπενίτεθ παράδεχτηκε εμμέσως την πραγματικότητα

Κατά την πάγια πρακτική του, ο Ράφα Μπενίτεθ κάλυψε τους ποδοσφαιριστές του μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν. Έτσι λειτουργεί ο Ισπανός και θα προξενούσε έκπληξη, εάν τον ακούγαμε στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ να εστιάζει σε κάποιον συγκεκριμένο. Διότι είχε την ευκαιρία να ασκήσει σφοδρή κριτική σε σοβαρά ατομικά λάθη που δεν εντάσσονται στην ομαδική ευθύνη, όπως την ασυνεννοησία των Ντραγκόβσκι και Πάλμερ-Μπράουν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ή το πέναλτι που υπέπεσε ο Μλαντένοβιτς εναντίον της Λάρισας.

Ωστόσο, εμμέσως για πρώτη φορά ο Μπενίτεθ υπονόησε πως αρκετοί παίκτες δεν μπορούν. Δεν το επισήμανε ευθέως, αλλά είναι το εύλογο συμπέρασμα της απάντησης του στη σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Αυτοί αμύνονταν με πολλούς και δυνατούς παίκτες, που μπορούσαν να βγάλουν αντεπιθέσεις. Κάναμε αρκετές σέντρες, αρκετά σουτ. Ο Ζαρουρί και ο Τετέ προσπαθούσαν στο ένας εναντίον ενός, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Για εμάς είναι μεγάλη απογοήτευση. Δεν κερδίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν οι παίκτες. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Προσπάθησαν, ο Τετέ και ο Ζαρουρί πέρασαν αντιπάλους. Δεν βρήκαμε την ευστοχία στην τελική ενέργεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε σε ένα λεπτό ή σε έναν μήνα. Προσπάθησαν σήμερα με διάφορους τρόπους, δεν το κατάφεραν απέναντι σε μια καλή ομάδα. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο» εξήγησε ο Μπενίτεθ.

Όταν οι παίκτες προσπαθούν, όταν νιώθουν αυτοπεποίθηση και όταν εφαρμόζουν τις οδηγίες του προπονητή, αλλά δεν παράγουν αποτέλεσμα, τότε το πρόβλημα σχετίζεται με την ποιότητα τους. Είναι η μοναδική λογική ερμηνεία που επιδέχονται τα λεγόμενα του Μπενίτεθ. Με όση ευνοϊκή διάθεση να τα αναλύσεις, στο τέλος καταλήγεις σε αυτή τη σκληρή, αλλά άκρως αληθινή διαπίστωση.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Βέβαια, το μείζον για τον Παναθηναϊκό είναι πως θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, με τη δουλειά του προπονητή η βελτίωση που θα επιτευχθεί είναι συγκεκριμένη. Η ανασταλτική λειτουργία μπορεί να τελειοποιηθεί με συστηματική εκπαίδευση, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την επίθεση. Το ταλέντο είναι έμφυτο και όχι επίκτητο.

Ο μόνος τρόπος για να προστεθούν ταλαντούχοι και νικητές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι με την απόκτηση τους. Προφανώς τον Ιανουάριο δεν πρόκειται να δούμε μία… παλιγγενεσία στο έμψυχο δυναμικό, αλλά κρίνεται επιβεβλημένο να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ταιριάζουν στο αγωνιστικό σχέδιο του Ράφα και να προσδώσουν τα χαρακτηριστικά που λείπουν.

Στη θεωρία, ο Μπενίτεθ θα μπορούσε να προσδοκά σε βοήθεια από «πράσινους» οι οποίοι έχουν παίξει ελάχιστα ή καθόλου. Στην πράξη, μόνο ο Πελίστρι και ο Ντέσερς θα είναι σύντομα διαθέσιμοι να αγωνιστούν. Κανένας στο Τριφύλλι δεν πιστεύει σοβαρά ότι ο Ρενάτο Σάντσες θα ξεπεράσει ξαφνικά τους μυϊκούς τραυματισμούς και θα είναι σταθερά διαθέσιμος, ενώ για τον Ταμπόρδα αναζητείται το κατάλληλο περιβάλλον για να παραχωρηθεί με δανεισμό.