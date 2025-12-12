Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 3-1: Την… προσγείωσε απότομα

Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες, καθώς επικράτησε της Λειψίας με 3-1 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga κι αναρριχήθηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα οι «κόκκινοι ταύροι» έμειναν χωρίς νίκη για δεύτερο σερί ματς (μετά το 0-0 στην Γκλάντμπαχ) κι αν η Μπάγερν νικήσει τη Μάιντς θα πάει σε διψήφια διαφορά…

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπερκ στο 57′, όμως η απάντηση της Λειψίας ήταν άμεση με το τέρμα του Γκομίς στο 60′. Η Ουνιόν, ωστόσο, δεν είχε διάθεση για νέες απώλειες αυτή τη φορά και με δύο τέρματα των Ανσά (64′) και Σκάρκε (90’+3′), έφτασε σε μία εμφατική επικράτηση.

Ουνιόν Βερολίνου: Ρένοου, Ντούκι, Κέρφελντ, Λέιτε, Χάμπερερ (59’ Τρίμελ), Κεντίρα, Κέμλεϊν, Κουν (85’ Ενσόκι), Γεόνγκ (67’ Σάφερ), Ανσά (85’ Στάρκε), Μπιουρκέ (67’ Ίλιτς)

Λειψία: Γκουλάσι, Νετζέλκοβιτς (81’ Μακσίμοβιτς), Ορμπάν, Λουκεμπά, Ράουμ, Ζίβαλντ (90+1’ Βέρνερ), Μπαουμγκάρντνερ, Σλάγκερ, Μπακαγιόκο (59’ Γκόμις), Χάρντερ, Ντιομάντε

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 12/12

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1

Σάββατο, 13/12

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Αμβούργο (16:30)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 14/12

Φράιμπουργκ-Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς (18:30)

Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη (20:30)

Η βαθμολογία της Bundesliga:

Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 19/12

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 20/12

Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Λειψία-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)

Κυριακή, 21/12

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)