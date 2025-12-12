Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 3-1: Την… προσγείωσε απότομα
Επιστροφή στις νίκες για την Ουνιόν που «καθάρισε» με 3-1 τη Λειψία και πλησίασε στις θέσεις της Ευρώπης.
Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ήττες, καθώς επικράτησε της Λειψίας με 3-1 στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Bundesliga κι αναρριχήθηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα οι «κόκκινοι ταύροι» έμειναν χωρίς νίκη για δεύτερο σερί ματς (μετά το 0-0 στην Γκλάντμπαχ) κι αν η Μπάγερν νικήσει τη Μάιντς θα πάει σε διψήφια διαφορά…
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπερκ στο 57′, όμως η απάντηση της Λειψίας ήταν άμεση με το τέρμα του Γκομίς στο 60′. Η Ουνιόν, ωστόσο, δεν είχε διάθεση για νέες απώλειες αυτή τη φορά και με δύο τέρματα των Ανσά (64′) και Σκάρκε (90’+3′), έφτασε σε μία εμφατική επικράτηση.
Ουνιόν Βερολίνου: Ρένοου, Ντούκι, Κέρφελντ, Λέιτε, Χάμπερερ (59’ Τρίμελ), Κεντίρα, Κέμλεϊν, Κουν (85’ Ενσόκι), Γεόνγκ (67’ Σάφερ), Ανσά (85’ Στάρκε), Μπιουρκέ (67’ Ίλιτς)
Λειψία: Γκουλάσι, Νετζέλκοβιτς (81’ Μακσίμοβιτς), Ορμπάν, Λουκεμπά, Ράουμ, Ζίβαλντ (90+1’ Βέρνερ), Μπαουμγκάρντνερ, Σλάγκερ, Μπακαγιόκο (59’ Γκόμις), Χάρντερ, Ντιομάντε
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 12/12
Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1
Σάββατο, 13/12
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Χόφενχαϊμ-Αμβούργο (16:30)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Κολωνία (19:30)
Κυριακή, 14/12
Φράιμπουργκ-Μπορούσια Ντόρτμουντ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς (18:30)
Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη (20:30)
Η βαθμολογία της Bundesliga:
Το πρόγραμμα της επόμενης (15ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή, 19/12
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ (21:30)
Σάββατο, 20/12
Στουτγκάρδη-Χόφενχαϊμ (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Λειψία-Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:30)
Κυριακή, 21/12
Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (18:30)
- Αποκαλύψεις από τον Ρούνεϊ: «Δέχτηκα θανατικές απειλές όταν πήγα από την Έβερτον στη Γιουνάιτεντ»
- Πασκουάλ: «Νιώθω υπερήφανος για τους παίκτες μου – Σημαντική νίκη, αλλά όχι κάτι παραπάνω»
- Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία 3-1: Την… προσγείωσε απότομα
- Μπαρτζώκας: «Δυσκολευτήκαμε αμυντικά σε όλο το παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»
- Παρτιζάν – Ερυθρός Αστέρας 79-76: Ανατροπή στο τέλος με ηγέτη τον Ουάσινγκτον
- Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 15ης αγωνιστικής – Σε ποια θέση βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις