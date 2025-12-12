Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Τη μαζική συμπαράσταση των οπαδών της θα έχει η Φενέρμπαχτσε στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, καθώς με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για αμφότερες τις αναμετρήσεις εξαντλήθηκαν.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποδέχεται τους πράσινους στην (16/12, 19:14) για την 16η αγωνιστική της Euroleague και την Εφές δυο μέρες νωρίτερα (14/12, 19:30) για την 11η αγωνιστική τουρκικού πρωταθλήματος.

Μετά από 13 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει ρεκόρ 8-5 και βρίσκεται στη 10η θέση, ενώ απόψε (12/12, 20:30) φιλοξενείται στο Μονακό από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Οσο για το τουρκικό πρωτάθλημα η ομάδα του Σάρας είναι 2η μετά από 10 αγωνιστικές έχοντας ρεκόρ 9-1, με πρώτη της Μπεσίκτας που έχει 10-0, ενώ 9-1 έχει και η 3η Μπασεσκεχίρ.

«ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!

Όλα τα εισιτήρια για τους αγώνες μας εναντίον της Αναντολού Εφές την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 20:30 και εναντίον του Παναθηναϊκού Άκτωρ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 20:45 έχουν εξαντληθεί!

Τα εισιτήρια για το φοιτητικό τμήμα θα είναι διαθέσιμα στο ταμείο του γηπέδου μία ημέρα πριν από τον αντίστοιχο αγώνα (Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για την Αναντολού Εφές και Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου για τον Παναθηναϊκό Άκτωρ) στις 10:00 π.μ.

Με τις ευχαριστίες μας στους υπέροχους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε για την αμέριστη υποστήριξή τους! 🙏

ℹΓια να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν κενές θέσεις στις κερκίδες, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες μπορούν να διαθέσουν τα εισιτήρια τους στην ομάδα έως και τέσσερις ώρες πριν από τον αγώνα και να ακυρώσουν τα αιτήματά τους για διάθεση έως και τέσσερις ώρες πριν από τον αγώνα. Τα μεταβιβασμένα εισιτήρια διαρκείας θα είναι διαθέσιμα προς πώληση μόνο στο γραφείο εισιτηρίων του Ülker Sports and Event Hall τέσσερις ώρες πριν από τους αγώνες», αναφέρει η ανακοίνωση της Φενέρ.