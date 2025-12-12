Θέατρο Από Μηχανής: ‘Ενας μήνας κινητοποιήσεων σωματείων για την καθυστέρηση δεδουλευμένων
Συμπληρώθηκε ένας μήνας κινητοποιήσεων σωματείων της Π.Ο.θ.Α στο θέατρο «Από Μηχανής».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Το θέατρο καθυστερεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα την καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.
Ταυτόχρονα συνεχίζει να παίζει παράσταση, για την οποία η συγγραφέας είχε εγκαίρως δηλώσει πως δεν επιθυμεί την συνέχιση των παραστάσεων.
Όπως τελικά πληροφορηθήκαμε, δυνάμει προσωρινής διαταγής του Πρωτοδικείου Αθηνών, απαγορεύτηκε η παρουσίαση της θεατρικής παράστασης λόγω αντιδικίας με την συγγραφέα σχετικά με την άδεια χρήσεως της πνευματικής της ιδιοκτησίας η οποία ουδέποτε δόθηκε.
Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι
Μέσα στο διάστημα των κινητοποιήσεων μας, από τα μέσα του Νοέμβρη, οι συντελεστές των παραγωγών παραμένουν απλήρωτοι και ο θεατρικός επιχειρηματίας αρνείται την καταβολή των δεδουλευμένων.
Στάση εργασίας
Για αυτό και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, προχωράμε σε κλιμάκωση του αγώνα και κηρύσσουμε στάση εργασίας την Κυριακή 14/12/2025 από τις 12:00 μ.μ. έως τις 17:00 μ.μ.
Απαιτούμε:
- Άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων των εργαζόμενων – συντελεστών.
- Σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών.
- Τήρηση βασικών επαγγελματικών κανόνων και συμβάσεων σε κάθε θεατρική παραγωγή.
Δεν αποδεχόμαστε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας και την αυθαιρεσία, δεν ανεχόμαστε την απλήρωτη εργασία. Η αξιοπρέπεια των δημιουργών και των εργαζομένων στο θέατρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Τονίζουμε ότι τόσο τα Σωματεία, όσο και η Ομοσπονδία, θα επιμείνουμε με κινητοποιήσεις μέχρι την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και με κύριο αίτημα τον σεβασμό των εργασιακών και πνευματικών δικαιωμάτων.»
