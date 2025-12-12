Θεσσαλονίκη: 45χρονος επαίτης γρονθοκόπησε δύο γυναίκες μετά από καυγά
Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 45χρονος επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους και μετά από λεκτική αντιπαράθεση με δύο γυναίκες, 42 και 51 ετών, φέρεται να απώθησε την πρώτη, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, ενώ γρονθοκόπησε τη δεύτερη, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι.
Η 51 ετών γυναίκα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μετά από ιατρική φροντίδα που δέχθηκε, αποχώρησε.
Εις βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες.
