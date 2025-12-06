Σοκαριστική επίθεση στη μέση της παλιάς εθνικής οδού δέχτηκε ένας 42χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, όταν τρεις άνδρες τον ακινητοποίησαν και του επιτέθηκαν άγρια.

Τον χτυπούσαν στη μέση του δρόμου εκτοξεύοντας απειλές για τη ζωή του προκειμένου να αποσύρει καταγγελία

Ο 46χρονος δράστης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, ενώ οι δύο συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την Αστυνομία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι εκβίαση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Θεσσαλονίκη: Όλα έγιναν για μία… έγκληση

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, όταν οι τρεις άνδρες μαζί τον συλληφθέντα αποφάσισαν να… αλλάξουν τη γνώμη του 42χρονου αλλοδαπού που είχε καταγγείλει αδικοπραξία εις βάρος του ενός εξ αυτών.

Το επιβατικό αυτοκίνητο του θύματος κινούνταν στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Οι τρεις άνδρες κατάφεραν να το σταματήσουν, να βγάλουν έξω τον οδηγό και να τον χτυπήσουν με μανία. Παράλληλα εκτόξευαν απειλές κατά της ζωής του ιδίου και της οικογένειάς του απαιτώντας εκβιαστικά να αποσύρει έγκληση που είχε καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο εις βάρος του συλληφθέντα.

Μετά την άγρια επίθεση, το θύμα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο της πόλης από συγγενικό του πρόσωπο. Ο 46χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή για να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.