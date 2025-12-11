science
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πότε έμαθε ο άνθρωπος να ανάβει φωτιά; Τουλάχιστον 400.000 χρόνια πριν τον Προμηθέα
Επιστήμες 11 Δεκεμβρίου 2025 | 18:08

Πότε έμαθε ο άνθρωπος να ανάβει φωτιά; Τουλάχιστον 400.000 χρόνια πριν τον Προμηθέα

Ανασκαφή στη Βρετανία έφερε στο φως τις αρχαιότερες ενδείξεις ελεγχόμενης χρήσης της φωτιάς, ηλικίας 415.000 ετών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Spotlight

Πολύ πριν γεννηθεί ο μύθος του Προμηθέα που χάρισε στον άνθρωπο το δώρο της φωτιάς, οι Νεάντερταλ που ζούσαν στην περιοχή της σημερινής Βρετανίας γνώριζαν ήδη πώς να χρησιμοποιούν τσακμακόπετρες.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature εντοπίζει τις αρχαιότερες ενδείξεις ελεγχόμενης χρήσης της φωτιάς, ηλικίας 415.000 ετών, ένα σημείο καμπής στην ανθρώπινη εξέλιξη που συνέβη πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε ως τώρα.

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιότερες ενδείξεις προέρχονταν από έναν οικισμό των Νεάντεραλ στη βόρεια Γαλλία που χρονολογείται στα 50.000 χρόνια πριν.

Από προηγούμενε μελέτες είναι πάντως γνωστό ότι οι προϊστορικοί συγγενείς μας γνώριζαν τα οφέλη της φωτιάς πολύ πριν μάθουν να την ελέγχουν: ευρήματα στην Αφρική και το Ισραήλ υποδεικνύουν ότι, ακόμα και ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, ο Homo erectus αξιοποιούσε τις φωτιές που άναβαν από φυσικά αίτια όπως οι κεραυνοί. Ίσως μετέφεραν μαζί τους αναμμένα κάρβουνα, δεν μπορούσαν όμως να τα ξανανάψουν όταν έσβηναν.

Τα κομμάτια σιδητοπυρίτη που βρέθηκαν στην ανασκαφή πιθανότατα είχαν μεταφερθεί από άλλες περιοχές (Jordan Mansfield)

Τα κομμάτια σιδητοπυρίτη που βρέθηκαν στην ανασκαφή πιθανότατα είχαν μεταφερθεί από άλλες περιοχές (Jordan Mansfield)

Η νέα μελέτη αφορά έναν πήλινο κλίβανο για το ψήσιμο τούβλων που βρέθηκε έξω από το χωριό του Μπάρναμ στην περιοχή του Σάφοκ.

Οι ερευνητές βρήκαν άργιλο και λίθινα εργαλεία που είχαν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Το σημαντικότερο όμως εύρημα ήταν δύο κομμάτια σιδηροπυρίτη, ενός πετρώματος που παράγει σπίθες όταν τρίβεται και χρησιμοποιείται ως τσακμάκι.

Το συγκεκριμένο ορυκτό απουσιάζει από την περιοχή, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Νεάντεταλ το εισήγαγαν για τη συγκεκριμένη χρήση.

Οι ερευνητές πέρασαν τέσσερα χρόνια πραγματοποιώντας δοκιμές για να βεβαιωθούν ότι τα ευρήματα δεν ήταν ίχνη φυσικής πυρκαγιάς. Γεωχημικές μέθοδοι έδωσαν ενδείξεις επανειλημμένης καύσης με θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 700 βαθμούς Κελσίου.

To κοκκινωπό στρώμα αργίλου που σημειώνεται με το γράμμα Β διαπιστώθηκε ότι είχε εκτεθεί επανειλημμένα σε υψηλές θερμοκρασίες (Jordan Mansfield)

To κοκκινωπό στρώμα αργίλου που σημειώνεται με το γράμμα Β διαπιστώθηκε ότι είχε εκτεθεί επανειλημμένα σε υψηλές θερμοκρασίες (Jordan Mansfield)

Η ελεγχόμενη χρήση της φωτιάς ήταν μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας: έδιωχνε μακριά τα αρπακτικά και προσέφερε ζεστασιά που επέτρεψε στους προγόνους μας να επεκταθούν σε περιοχές με ψυχρό κλίμα.

Τους επέτρεψε επίσης να μαγειρεύουν τις τροφές τους και να καταστρέφουν τα παράσιτα του κρέατος και ορισμένα δηλητήρια βρώσιμων ριζών και κονδύλων.

Το μαγειρεμένο φαγητό χωνεύεται επίσης πιο εύκολα και προσφέρει περισσότερη έτσι ενέργεια, κάτι που πιστεύεται ότι βοήθησε στην εξέλιξη του μεγάλου, ενεργοβόρου εγκεφάλου μας.

Το μαγείρεμα διεύρυνε επίσης το ανθρώπινο διαιτολόγιο και επέτρεψε την εμφάνιση μεγάλων ανθρώπινων οικισμών, επισημαίνουν οι ερευνητές.

«Η εστία έγινε έτσι κοινωνικό κέντρο» σχολίασε ο Ρομπ Ντέιβις του Βρετανικού Μουσείου, μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Είμαστε είδος που χρησιμοποίησε τη φωτιά για να διαμορφώσει τον κόσμο γύρω μας» είπε.

Παραμένει άγνωστο αν ο σύγχρονος άνθρωπος, ο Homo sapiens, γνώριζε πώς να ανάβει φωτιά όταν εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου 300.000 χρόνια.

Στην ανασκαφή του Μπάρναμ δεν βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα, ωστόσο οι Νεάντερταλ, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν από μόλις 39.000 χρόνια, πιστεύεται ότι ήταν το μόνο ανθρώπινο είδος που ζούσε στη Δυτική Ευρώπη εκείνη την εποχή. Τμήμα κρανίου Νεάντερταλ είχε βρεθεί τον περασμένο αιώνα στο Σουάνσκομπι, το οποίο απέχει 160 χιλιόμετρα από τον χώρο της ανασκαφής, επισήμανε ο Κρις Στρίνγκερ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ο Νικ Άστον του Βρετανικού Μουσείου, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης, περιέγραψε τα ευρήματα ως την «πιο συναρπαστική ανακάλυψη» στα 40 χρόνια της καριέρας του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

Πιερρακάκης: Νέος πρόεδρος του Eurogroup

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Wellness design: Κάνε τον χώρο σου να «δουλεύει» για εσένα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86
LIVE - InSocial 11.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ
Europa League 11.12.25

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 11.12.25

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
Δίκη υποκλοπών 11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στέλεχος της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
Conference League 11.12.25

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 11.12.25

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς – «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»
Νέα δήλωση 11.12.25

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Παρέμβαση 11.12.25

Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Επάρκεια νερού 11.12.25

Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου
Αίνιγμα 11.12.25

Καλά Χριστούγεννα στις κυρίες, τους κυρίους και τους Αγιοβασίληδες του μόχθου

Ο Αμερικανός φωτογράφος Λι Φρίντλαντερ κατάφερε να απαθανατίσει τα Χριστούγεννα με ρεαλισμό και καλλιτεχνική αταξία, οπότε μην περιμένετε λήψεις τύπου «αυτό θα άρεσε στον κόσμο του Instagram».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό συμπλήρωσε ο Ροντινέι. Ένας ποδοσφαιριστής «πολεμιστής», που έκανε τη διαφορά εξ αρχής και που κατάφερε να δεθεί με τον σύλλογο και με την Ελλάδα όσοι λίγοι ξένοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI
«Μακαρθισμός ξανά» 11.12.25

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο