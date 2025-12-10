Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

H UEFA επιβεβαίωσε εκ νέου, μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη στάση της απέναντι στη πολυϊδιοκτησία συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η θέση αυτή διατηρείται σταθερή για το Champions League, το Europa League και το Conference League: κανένας σύλλογος και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τον ελέγχει δεν μπορεί ταυτόχρονα να συμμετέχει στη διοίκηση, διαχείριση ή αθλητική λειτουργία άλλου συλλόγου που αγωνίζεται στην ίδια διοργάνωση.

Η UEFA έχει ήδη κρίνει παρόμοιες περιπτώσεις, όπως αυτές που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ολυμπίκ Λυών, αλλά και εκείνες μεταξύ Gyori ETO FC και DAC 1904. Παράλληλα, από τη φετινή σεζόν έχουν επικαιροποιηθεί οι κανονισμοί ώστε να επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμμετοχή συλλόγων κοινής ιδιοκτησίας, αρκεί να μην βρίσκονται στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην εγκύκλιο που απέστειλε προς τις ομάδες, η UEFA υπενθυμίζει ότι η 1η Μαρτίου 2026 αποτελεί την αυστηρή καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση και συμμόρφωση σε θέματα πολυϊδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 5.01 του κανονισμού των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε επιβεβαιωθεί και σε τρεις πρόσφατες αποφάσεις του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, έπειτα από προσφυγές συλλόγων που αποκλείστηκαν από τις διοργανώσεις της περιόδου 2025-26 λόγω μη συμμόρφωσης.

Οι διαιτητικές αυτές αποφάσεις ξεκαθάρισαν ότι η ημερομηνία αξιολόγησης αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση και όχι ενδεικτική προθεσμία. Γι’ αυτό και η UEFA ανακοινώνει πως δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο άρθρο 5 για τη σεζόν 2026-27, προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα και επαρκής χρόνος στους συλλόγους να οργανωθούν και να ευθυγραμμιστούν με το πλαίσιο περί πολυϊδιοκτησίας.