Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, επικρατώντας με σκορ 1-0 της Φιορεντίνα. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε και από ένα αρνητικό γεγονός.

Οι ρίψεις αντικειμένων των φίλων της «Ένωσης» έφερε νέα… βαριά ποινή για την ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, η τιμωρία αφορά πρόστιμο 30.000 ευρώ και ένα εκτός έδρας ματς που θα δεν θα μπορεί η ΑΕΚ να πάρει εισιτήρια για τον κόσμο της.

Τι σημαίνει αυτή η τιμωρία

Αναλυτικά, η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στους κιτρινόμαυρους και τους απαγόρευσε τη δυνατότητα να πάρουν εισιτήρια για έναν εκτός έδρας αγώνα, με διετή αναστολή. Oι φίλοι της ΑΕΚ, λοιπόν, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί την επόμενη διετία, διότι με οποιοδήποτε ανάλογο παράπτωμα θα ενεργοποιηθεί η ποινή και η Ένωση δεν θα μπορέσει να πάρει εισιτήρια στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της.

Το τελευταίο σκέλος, ως ποινή, είναι με αναστολή δυο ετών. Αυτό, σημαίνει ότι στη Σαμψούντα θα μπορούν να βρεθούν κανονικά οι υποστηρικτές της ομάδας, αλλά αν παρατηρηθεί ανάλογο παράπτωμα από τους οπαδούς της, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η τιμωρία για το αμέσως επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.

Φυσικά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, η επόμενη ποινή που θα έρθει μετά την έκτιση της ήδη υπάρχουσας θα είναι ακόμη πιο αυστηρή.