Ο Πολ Πογκμπά επιχειρηματίας: Μπαίνει στον κόσμο των αγώνων καμήλων

Ο Πολ Πογκμπά μπορεί να έχει επιστρέψει στα γήπεδα με τη φανέλα της Μονακό μετά τη μακρά περιπέτεια με την υπόθεση ντόπινγκ, όμως παράλληλα στρέφεται και προς τον χώρο των επιχειρήσεων.

Ο Γάλλος διεθνής γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι εισέρχεται ως μέτοχος και πρεσβευτής στην Al-Haboob, τη σαουδαραβική ομάδα αγώνων καμήλων που θεωρείται το πρώτο πλήρως επαγγελματικό σωματείο σε ένα άθλημα με τεράστια απήχηση στη Μέση Ανατολή.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους φιλοδοξεί, όπως είπε, να συμβάλει «στη δημιουργία του πρώτου διεθνούς επαγγελματικού πρωταθλήματος αγώνων καμήλων». Δήλωσε «εξαιρετικά ενθουσιασμένος» για αυτή τη νέα συνεργασία, ενώ στο μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε:

«Νέο κεφάλαιο, ίδια ενέργεια. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος μιας ιστορικής στιγμής για τον αθλητισμό, μπαίνοντας στην ομάδα αγώνων καμήλων Al-Haboob ως μέτοχος και πρεσβευτής. Ας γράψουμε την ιστορία μαζί!».

Ο Πογκμπά φαίνεται να ανοίγει έτσι έναν νέο δρόμο στην καριέρα του, συνδέοντας το όνομά του με ένα παραδοσιακό αλλά και ταχέως αναπτυσσόμενο άθλημα στη Σαουδική Αραβία και πέρα από αυτήν.