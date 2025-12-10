magazin
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Τζον Μπον Τζόβι: Η εξωπραγματική αμοιβή στο πρώτο του συμβόλαιο και το Star Wars – «Το βρήκα» 
Τζον Μπον Τζόβι: Η εξωπραγματική αμοιβή στο πρώτο του συμβόλαιο και το Star Wars – «Το βρήκα» 

Πριν τη δόξα του Livin' on a Prayer, τα βραβεία και τα εκατομμύρια άλμπουμ ο Τζον Μπον Τζόβι ξεκίνησε παράδοξα και εντυπωσιακά χαμηλά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολύ πριν γίνει ένας από τους πιο διάσημους ροκ σταρ του πλανήτη με ύμνους όπως το Livin’ on a Prayer, ο Τζον Μπον Τζόβι έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία με τρόπο εντελώς απρόσμενο και με μια εξωφρενικά χαμηλή αμοιβή, όπως αποκάλυψε ο ίδιος δημοσιεύοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρύλος της ροκ, Τζον Μπον Τζόβι, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο του μουσικό συμβόλαιο, το οποίο υπογράφηκε το 1980 για ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ εμπνευσμένο από το Star Wars, αποκαλύπτοντας ότι η αμοιβή του για την ιστορική αυτή ηχογράφηση ήταν μόλις 180 δολάρια, χρήματα που πήρε για να δανείσει τη φωνή του στο τραγούδι του R2-D2.

Ο Τζόβι μοιράστηκε το συμβόλαιο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Το έγγραφο, υπογεγραμμένο το 1980 από τον διάσημο μουσικό παραγωγό Μέκο Μονάρντο, αφορούσε «υπηρεσίες σχετικά με ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τον προσωρινό τίτλο Christmas in the Stars που παράγεται από τον υπογεγραμμένο για λογαριασμό της RSO Records Inc. και βασίζεται στους χαρακτήρες της κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο Ο Πόλεμος των Άστρων και Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται».

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, ο Μπον Τζόβι πληρώθηκε μόλις 180 δολάρια και, επιπλέον, παραιτήθηκε από το δικαίωμά του σε οποιαδήποτε μελλοντικά κέρδη (royalties) από το άλμπουμ.

«Το πρώτο μου συμβόλαιο το 1980, πάντα είναι διασκεδαστικό να βρίσκεις τέτοια… Αναμφίβολα είναι κάπου online» έγραψε στη λεζάντα.

Το άλμπουμ Christmas in the Stars: Star Wars Christmas Album κυκλοφόρησε το 1980 και περιελάμβανε κυρίως τον ηθοποιό Άντονι Ντάνιελς (ο οποίος υποδυόταν τον C-3PO) να τραγουδά και να αφηγείται.

Ωστόσο, το άλμπουμ είναι ιστορικά σημαντικό, καθώς περιέχει και την πρώτη επαγγελματική ηχογράφηση του Τζον Μπον Τζόβι, ο οποίος δάνεισε τη φωνή του στο τραγούδι R2-D2 We Wish You a Merry Christmas.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής αποκάλυψε τον απροσδόκητο τρόπο με τον οποίο βρέθηκε να συμμετέχει στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Πολέμου των Άστρων κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του τον Απρίλιο του 2024 στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

«Ήμουν ένας ‘γκόφερ’ (παιδί για όλες τις δουλειές) σε ένα στούντιο ηχογράφησης από το φθινόπωρο του 1980 μέχρι το ’83, όταν κάναμε τον πρώτο δίσκο», εξήγησε.

«Υπήρχε ένας τύπος ονόματι Μέκο Μονάρντο, ο οποίος έκανε αυτούς τους δίσκους για να εκμεταλλευτεί την τρέλα του Πολέμου των Άστρων. Προσποιούνταν ότι ένα μικρό αγόρι τραγουδούσε το τραγούδι. Ακουγόταν σαν ένας ηλικιωμένος που παρίστανε το μικρό αγόρι, και μου είπε, ‘Νέε, μπορείς να τραγουδήσεις;’ Και απάντησα, ‘Ναι, νομίζω πως μπορώ. Μου είπε, ‘Μπες μέσα και αν θέλεις να το κάνεις, πληρώνει 183 δολάρια’».

Αν και η πρώτη του επαγγελματική ηχογράφηση ήταν στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, το τραγούδι που έκανε τον Μπον Τζόβι και το συγκρότημά του διάσημους ήταν το Runaway, το οποίο ο ίδιος παρέδωσε σε έναν DJ σε κασέτα. «Τόσο εγώ όσο και ο DJ ήμασταν σίγουροι ότι το τραγούδι θα γινόταν επιτυχία», είπε στον Τζίμι Κίμελ.

Το Runaway έγινε το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που μπήκε στα 40 κορυφαία του Billboard, εκτοξεύοντας την καριέρα του Τζον Μπον Τζόβι.

Σαράντα χρόνια και πλέον χρόνια αργότερα, οι Bon Jovi είναι ένα από τα πιο διάσημα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Το ντοκιμαντέρ Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story που έκανε πρεμιέρα στο Hulu το 2024 υπενθύμισε την ιστορία τους, τις νίκες και τις αποτυχίες τους. Κυρίως όμως δικαίωσε όλους όσοι πίστεψαν στον γιο μεταναστών και γεννημένο στο Νιου Τζέρσεϊ ρόκερ που έχει αναγνωριστεί για τη φιλανθρωπική και ανθρωπιστική του δράση.

Η μπάντα, που θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες ροκ παρέες όλων των εποχών – με πωλήσεις 130 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως – δημιουργήθηκε στις 14 Μαρτίου το 1983.

Ο Τζον Μπον Τζόβι ανακηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2024 Πρόσωπο της Χρονιάς του MusiCares.

