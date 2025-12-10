Αδιανότητα είναι όσα συμβαίνουν με ευθύνη της κυβέρνησης, σε μια μάταιη όπως αποδεικνύεται προσπάθεια να ανακοπούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Συγκεκριμένα οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, που κλιμακώνουν τη δράσης τους, σχεδίαζαν σήμερα το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και 2 ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν.

Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Επίθεση με χημικά στους αγρότες δίπλα σε γκρεμό

Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και κατευθύνονται πεζή προς τη γέφυρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο πριν τις 14.00 να κάνουν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες, κι ενώ οι άνθρωποι βρίσκονταν δίπλα σε γκρεμό.

Τα ΜΑΤ, έριξαν χημικά και χειροβομβίδα κρότου λάμψης, ενώ στην πορεία ήταν και μικρά παιδιά.

«Είστε επικίνδυνοι» φώναζαν αγρότες και κτηνοτρόφοι προς τις δυνάμεις καταστολής, που εκτόξευαν απειλές για δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνίας, συλλήψεις και φωτογραφίες για ταυτοποίηση στοιχείων.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική και ήθελαν να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με αγροτικά μηχανήματα, τόσο από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου στο Αγρίνιο όσο και από άλλα μπλόκα, προκειμένου να φθάσουν στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Στην περιοχή της Γαβρολίμνης, κοντά στο Αντίρριο, συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις, όπου επίσης είχαν θέσει φραγμό.

«Είμαστε ανοικτοί στο διάλογο από την αρχή. Τα κυρίαρχα ζητήματα είναι γνωστά εδώ και 3- χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Τα έχουμε δώσει, τα έχουμε ξαναδώσει, εμείς περιμένουμε να πάρει θέση. Αντί να πάρει θέση στα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, όλης της χώρας, έρχεται και ποινικοποιεί τον αγώνα» δήλωσε μέλος του ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου. «Θα πάμε παντού, θα κλιμακώσουμε παντού. Και γέφυρα και λιμάνια εάν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα», πρόσθεσε.