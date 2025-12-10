newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς
Οικονομία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 23:15

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο εργασίας

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Για πρώτη φορά, η Κομισιόν επιχειρεί να αναδιαμορφώσει όχι μόνο το πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι, αλλά και το πώς ορίζεται η εργασία. Με την παρουσίαση του νέου Οδικού Χάρτη για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας της πολιτικής που προετοιμάζει το υπό διαμόρφωση Quality Jobs Act, η συζήτηση μετακινείται από τους ρυθμούς απασχόλησης στην πραγματική ποιότητα των θέσεων εργασίας, στις συνθήκες, στη σταθερότητα, στην ψυχική υγεία και τελικά στην ποιότητα της παραγωγικής βάσης.

Στους κλάδους logistics, τηλεφωνικών κέντρων, λιανεμπορίου και υγείας οι απουσίες λόγω εξουθένωσης προβλέπεται να αυξηθούν άνω του 9% το 2025, όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις της Eurofound.

Η συζήτηση μοιάζει επιβεβλημένη από την στιγμή που σχεδόν τρείς στους δέκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνουν ότι βιώνουν άγχος ή ψυχική κόπωση που συνδέεται με την εργασία. Ο δείκτης είναι αυξημένος σε σχέση με τρία χρόνια πριν. Στους κλάδους logistics, τηλεφωνικών κέντρων, λιανεμπορίου και υγείας οι απουσίες λόγω εξουθένωσης προβλέπεται να αυξηθούν άνω του 9% το 2025, όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις της Eurofound.

Η πραγματικότητα αυτή βρίσκει την Ελλάδα μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Η χώρα καταγράφει υψηλά ποσοστά «εργαζομένων φτωχών», με τη Eurostat να τοποθετεί τη σχετική ένδειξη στο 10,7%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ. Το φορολογικό βάρος στην εργασία παραμένει υψηλό, σύμφωνα με το Taxing Wages 2025 του ΟΟΣΑ, η συνολική επιβάρυνση για έναν μέσο μισθωτό (φόρος και εισφορές) φτάνει το 39,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι 34,9%.

Το νέο μοντέλο

Μόλις ένας στους τέσσερις εργαζόμενους καλύπτεται από συλλογική σύμβαση, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στοιχείο που τοποθετεί την Ελλάδα σε μεγάλη απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων φιλοδοξεί να αυξήσει την κάλυψη έως και στο 40%-45% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μια αλλαγή που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας στη χώρα.

Η Ελλάδα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο, την ώρα που η οικονομία στηρίζεται σε κλάδους με μεγάλες αντιφάσεις. Στον τουρισμό και την εστίαση, τομείς που απασχολούν πάνω από 700.000 εργαζόμενους, η εποχικότητα, η εντατική εργασία και η ασταθής στελέχωση, είναι παράγοντες που καθιστούν δύσκολο να εφαρμοστεί μια κουλτούρα ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή του παραμένει το ζητούμενο. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η ποιότητα της εργασίας συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα.

Ακόμη πιο απαιτητικές είναι οι προκλήσεις στα logistics και στα call centers, όπου η ένταση της παραγωγής συναντά μια καθημερινότητα υψηλής ψυχολογικής πίεσης. Οι κλάδοι αυτοί εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε δείκτες εξουθένωσης, γεγονός που μεταφράζεται σε απουσίες, υψηλό κόστος και απώλεια παραγωγικότητας. Αν ο υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκός νόμος απαιτήσει από τις επιχειρήσεις μέτρηση και τεκμηρίωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, οι κλάδοι αυτοί θα είναι από τους πρώτους που θα χρειαστεί να προσαρμοστούν, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα το λειτουργικό τους κόστος

Οι όροι της μετάβασης

Στον τομέα της υγείας, η πίεση είναι διπλή. Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους πληθυσμούς στην ΕΕ, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση υπηρεσιών, ενώ το προσωπικό αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα εργασιακής κόπωσης. Εδώ, η έννοια της «ποιοτικής εργασίας» συνδέεται όχι μόνο με την ανταγωνιστικότητα αλλά και με τη λειτουργία του ίδιου του συστήματος υγείας. Η Ευρώπη βλέπει στον κλάδο αυτόν μια πηγή ποιοτικών θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει αυτήν τη μετάβαση.

Στον αντίποδα, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά που επιδιώκει η Κομισιόν, όπως είναι η πιο σταθερή απασχόληση, η υψηλότερη εξειδίκευση, η ισχυρότερη προοπτική εξέλιξης. Πρόκειται για τον τομέα που μπορεί να δημιουργήσει την «νέα μεσαία τάξη» εργαζομένων, εκεί όπου η ποιοτική εργασία δεν αποτελεί στόχο πολιτικής αλλά οργανικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου. Η ανάπτυξή του, όμως, παραμένει μικρής κλίμακας σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία.

Η πορεία προς τον ευρωπαϊκό στόχο γίνεται έτσι μια ευρύτερη συζήτηση για την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Αν οι παρεμβάσεις περιοριστούν σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, το συνολικό αποτύπωμα θα είναι περιορισμένο. Αν, αντίθετα, εφαρμοστούν στους μεγάλους τομείς απασχόλησης, όπως είναι ο τουρισμός, το λιανεμπόριο, τα logistics, η υγεία, τότε η χώρα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή μιας ευρωπαϊκής αλλαγής που επιχειρεί να αναβαθμίσει όχι τον αριθμό των εργαζομένων, αλλά την ποιότητα της εργασίας.

Πηγή: ΟΤ

World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Εργασία: Οι κλάδοι που θα κάνουν τη διαφορά σε συνθήκες και μισθούς

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι
ΥΠΕΝ 10.12.25

Πόσοι εντάχθηκαν στο «Εξοικονομώ 2025» – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ωφελούμενοι

Αποκλειστικά για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στο πλαίσιο της 1ης υπαγωγής του «Εξοικονομώ 2025», παρατείνεται η σχετική προθεσμία υπογραφής δανειακής σύμβασης έως τις 30 Ιανουαρίου 2026

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το "anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
O χάρτης των νέων μισθών από το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

O χάρτης των νέων μισθών από το 2026

Τι προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών - Στα 1.500 ευρώ το 2027 ο μέσος μισθός (ονομαστικός) - Στα 950 ευρώ το 2027 ο κατώτατος μισθός

Σύνταξη
Economist: «Σκαρφαλώνοντας» τη λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» – Η πρωταθλήτρια, οι χαμένοι και η θέση της Ελλάδας
2025 10.12.25

«Σκαρφαλώνοντας» τη λίστα με την «οικονομία της χρονιάς» - Η πρωταθλήτρια, οι χαμένοι και η θέση της Ελλάδας

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το περιοδικό «The Economist» αναζήτησε την «οικονομία της χρονιάς» με τον ευρωπαϊκό νότο να συνεχίζει να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, αντιστρέφοντας την εικόνα της κρίσης της δεκαετίας του 2010.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους
Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Αγρότες: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση – Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές
«Μπαρούτι» 10.12.25

Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση για το αγροτικό - Στα «μπλόκα» και οι… «γαλάζιοι» βουλευτές

Σφυροκόπημα διαρκείας στην κυβέρνηση την ίδια ώρα που αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση. Φίλια πυρά στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
