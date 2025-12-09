Το χάσμα μεταξύ των φύλων στις αποφάσεις αναφέρεται στη διαρκή ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κατάκτηση θέσεων εξουσίας και επιρροής σε εταιρείες και κυβερνήσεις.

Παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικούς ρόλους, αντιμετωπίζοντας συστημικά εμπόδια όπως πολιτισμικές προκαταλήψεις, άνισες πρακτικές στον χώρο εργασίας και έλλειψη υποστηρικτικής υποδομής.

Οι γυναίκες πιέζουν για ίση εκπροσώπηση και επιρροή. Ωστόσο, η επίτευξη ισότητας έχει αποδειχθεί μια αργή και περίπλοκη διαδικασία.

Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα μεταξύ των φύλων;

Παρά τα νέα δεδομένα που δείχνουν ότι η πλήρης ισότητα των φύλων στη λήψη αποφάσεων απέχει ακόμη πολύ από την πραγματικότητα, η Ισπανία και η Ιρλανδία έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια.

Οι άνισες θέσεις εξουσίας εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2025 του EIGE.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι βαθμολογίες για την κατηγορία εξουσίας, η οποία μετρά την ισότητα ανδρών και γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, κυμαίνονται από το υψηλότερο επίπεδο των 80,3 μονάδων στη Σουηδία έως τους 12,9 βαθμούς στην Ουγγαρία.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δίνει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη βαθμολογία από 0 έως 100. Μια βαθμολογία 100 σημαίνει ότι μια χώρα έχει επιτύχει πλήρη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται στο επίπεδο των 26,2 μονάδων. Το χάσμα στην χώρα μας είναι αρκετά μεγάλο.

Την τελευταία δεκαετία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Μειονότητα οι γυναίκες

Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς.

Το 2024, το μέσο ποσοστό των μελών των εθνικών κοινοβουλίων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν 67% άνδρες και 33% γυναίκες.

Πέρυσι, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνταν επίσης κατά το ήμισυ μεταξύ των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στην ΕΕ: το 34% των μελών των διοικητικών συμβουλίων ήταν γυναίκες, σε σύγκριση με το 66% που ήταν άνδρες.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις προεκλογικές τους εκστρατείες και συχνά έχουν μικρότερη επιρροή στην επιλογή υποψηφίων από τους άνδρες συναδέλφους τους, σύμφωνα με την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 10 χώρες της ΕΕ έθεσαν ποσοστώσεις φύλου για τους υποψηφίους, με τις γυναίκες ευρωβουλευτές να φτάνουν στο επίπεδο της ποσόστωσης στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Κροατία.

Τα στερεότυπα των φύλων, η βία και οι διακρίσεις αποθαρρύνουν περαιτέρω τις γυναίκες από την είσοδο ή την παραμονή σε δημόσια αξιώματα, υπονομεύοντας τη δημοκρατική εκπροσώπηση και πρόοδο.

Θύματα βίας

Μεταξύ των 2.600 τοπικά αιρετών γυναικών πολιτικών που συμμετείχαν στην έρευνα σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν το ένα τρίτο αυτών ανέφερε ότι έχει βιώσει βία κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

Όταν ρωτήθηκαν για τον αντίκτυπο της βίας στους ρόλους και τη ζωή τους, οι γυναίκες που εκλέχθηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αναφέρουν ευρείες επιπτώσεις: αίσθημα ανασφάλειας (41%), αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική τους ζωή (30%), αυτολογοκρισία σε μια πολιτική σύγκρουση (21%) και αποχώρηση από τη δημόσια ζωή (12%).

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στους οργανισμούς παραμένουν ευρείες και πολύπλευρες

«Τα στερεότυπα των φύλων είναι ιδιαίτερα σημαντικά στον τομέα της εξουσίας, καθώς συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δημόσιων αντιλήψεων σχετικά με το ποιος θεωρείται κατάλληλος να κατέχει πολιτικό αξίωμα ή να εκπληρώνει ορισμένους ρόλους στην κοινωνία», σημείωσαν οι συντάκτες του Δείκτη Ανισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το euronews.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι άνδρες είναι πιθανότερο από τις γυναίκες να συμφωνήσουν με τη δήλωση ότι οι άνδρες στην πολιτική ζωή είναι πιο φιλόδοξοι από τις γυναίκες.

Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των φύλων μεταξύ όσων συμφωνούν παρατηρείται στους ερωτηθέντες ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, με το 48% των νέων ανδρών να συμφωνεί, ενώ μόνο το 34% των νέων γυναικών υποστηρίζει αυτή την ιδέα.

Στην ΕΕ, το 17% των γυναικών και το 22% των ανδρών πιστεύουν ότι οι γυναίκες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ιδιότητες και δεξιότητες για να καλύψουν θέσεις ευθύνης στην πολιτική.

Η υποστήριξη για αυτήν τη δήλωση ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την ΕΕ, με το 49% των ερωτηθέντων στην Ουγγαρία να συμφωνεί με αυτήν και μόνο το 2% στις Κάτω Χώρες.