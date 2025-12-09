Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.
- Τι αλλάζει με τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας
- Κατατέθηκαν με καθυστέρηση ετών οι τροπολογίες για μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Τι λένε εκπαιδευτές σκύλων για το περιστατικό με τον θάνατο του 2χρονου παιδιού
Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 20 υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές της Super Lig, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό στο τουρκικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως μετέδωσε σήμερα (9/12) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές είχαν διατάξει τη σύλληψη 46 ατόμων, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστών, προέδρων συλλόγων, αθλητικών σχολιαστών και ενός διαιτητή, για εσωτερική πληροφόρηση και στοιχηματισμό σε αγώνες των τουρκικών επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Τι αναφέρουν στην Τουρκία – Ποιοι προφυλακίστηκαν
Σύμφωνα με το Anadolu, ανάμεσα στους προφυλακισθέντες βρίσκονται ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι Μετεχάν Μπαλτάτσι, ο Μερτ Χακάν Γιαντάς της Φενέρμπαχτσε, καθώς και ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα Ντεμιρσπόρ, Μουράτ Σαντσάκ.
Ο Μπαλτάτσι φέρεται να δήλωσε στο δικαστήριο ότι είχε στοιχηματίσει σε μερικούς αγώνες όταν ήταν παίκτης της ομάδας νέων, αλλά σταμάτησε μετά την ένταξή του στην πρώτη ομάδα της Γαλατασαράι. Ο Γιαντάς αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε στοιχηματισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα Sabah, ενώ ο Σαντσάκ φέρεται να υποστήριξε, σύμφωνα με την Cumhuriyet, ότι δεν διαθέτει λογαριασμό στοιχηματισμού και ουδέποτε έχει ποντάρει σε αγώνα.
Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αναστολή καθηκόντων 149 διαιτητών και βοηθών από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF), κατόπιν εσωτερικής έρευνας που αποκάλυψε εμπλοκή τους σε στοιχηματισμό. Ακολούθησε η σύλληψη οκτώ ακόμη προσώπων, μεταξύ των οποίων και πρόεδρος ομάδας πρώτης κατηγορίας, καθώς και η τιμωρία 1.024 ποδοσφαιριστών από όλες τις κατηγορίες.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.
- «Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
- Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
- Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
- Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός Κ19 για να προκριθεί στα νοκ-άουτ – Η βαθμολογία της League Phase του Youth League
- Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
- Η Καϊράτ Κ19 διπλασίασε τα τέρματά της με τον Αμπίς (vids)
- Champions League: Σπουδαία ματς σε Μιλάνο και Μόναχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις